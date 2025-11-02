Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye yeni haftaya sıcak ve güneşli bir havayla başlayacak. Ancak çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Hafta ortasına kadar bahar havası sürecek

MGM verilerine göre, sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa gibi batı kentlerinde termometreler 22–24°C’yi bulacak. Pastırma sıcakları olarak bilinen bu dönem, kısa süreli bahar havası etkisi yaratacak.

Meteoroloji uzmanları, “Hafta ortasına kadar sıcaklıklar yükseliyor, ancak ardından sert bir hava değişimi yaşanacak. Vatandaşlar ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmalı.” uyarısında bulundu.

Çarşamba günü sağanak yağış başlıyor

Salı gecesinden itibaren batı illerinde bulutlanma artacak, çarşamba günü ise kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Bolu başta olmak üzere birçok kentte gök gürültülü yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MGM’nin günlük tahmin raporuna göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da pus ve yer yer sis görülebilir.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Uzmanlar, çarşamba günü itibarıyla etkili olacak yağışlarla birlikte pastırma sıcaklarının sona ereceğini, hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini bildirdi.