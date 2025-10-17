Papara Elektronik Para A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirkete kayyım ataması sonrasında da yasa dışı bahis operasyonlarına para aktarımı yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Finansal kuruluş olarak yükümlülükler

Şirket açıklamasında, Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uygun faaliyet gösteren bir elektronik ödeme kuruluşu olduğunu vurguladı.

Papara, diğer finansal kuruluşlar gibi, sistemin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olduğunu belirtti.

Kayyım ataması ve denetim süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şirketin yönetimine TMSF kayyım olarak atanmış, yeni bir yönetim kurulu oluşturulmuştu. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirket işlemlerine geçici limitler getirilerek olası şüpheli hareketlerin tespiti sağlandı.

Şüpheli hesaplar bloke edildi

Yeni yönetim, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen incelemeler sonucunda şüpheli hesaplara geçici bloke uyguladı. İncelemeler tamamlandıktan sonra yasa dışı bahisle bağlantılı hesaplar MASAK’a bildirildi, diğer müşteriler için işlem limitleri ise kaldırıldı.

Güçlü denetim ve önlemler

Papara, şu anda sıkı denetim ve kontrol mekanizmaları altında faaliyetlerini sürdürüyor. Şüpheli işlemler düzenli olarak ilgili kurumlara raporlanıyor ve yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik teknik ile idari önlemler titizlikle uygulanıyor. Şirket, bu kapsamda kendisine ve yasa dışı bahisle mücadele eden kurumlara yönelik yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesini talep etti