Son Mühür- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Milli Türk Talebe Birliği’nin Elazığ’da düzenlediği etkinlik için kente geldi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Saral, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yaptığı “federasyon” çağrısına değinen Saral, seçimi kazanan adayın Türkiye ile uyumlu bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

“Kıbrıs’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir”

Saral, Bahçeli’nin açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:



“Sayın Bahçeli aslında titreyip kendine gelmesi için, ‘aman ha yanlış bir adım atarsın’ noktasında söylediği bir sözdür. Çok doğru olmuştur. Çok isabetli olmuştur. ‘Aklını başına topla, Kıbrıs öyle birtakım ayak oyunlarıyla senin birtakım sözlerinle federe devlet olabilecek, birilerinin emellerine alet olabilecek bir ülke değildir’ anlamındadır.”

Kıbrıs’ın Türkiye için stratejik önemine dikkat çeken Saral, “Kıbrıs’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir. Bizim can damarımız, kalbimiz mesafesinde bir devlettir. Ayrılmaz bir parçamızdır” dedi.

“Kıbrıs Türkiye’den ayrı adım atmamalı”

Saral, Bahçeli’nin açıklamasının Kıbrıs yönetimine bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu, Kıbrıs’ın mevcut yönetiminin kendine gelmesi, Türkiye’den ayrı adım atmaması yönünde subliminal bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da KKTC Cumhurbaşkanı’nı devlet geleneklerine uygun biçimde tebrik ettiğini hatırlatan Saral, “Türkiye’siz Kıbrıs’ın ayakta duramayacağını herkes biliyor” diye konuştu.

“Türkiye Kıbrıs’ın hamisidir”

Saral, Kıbrıs’ta federasyon tartışmalarına ilişkin olarak “Türkiye’nin aklı büyük bir devlet aklıdır. Federe devlet olma kararı gibi bir şey mümkün değildir. Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hamisidir, büyüğüdür. Onun sözünden dışarı çıkmayacaktır” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik ekonomik ve altyapı desteklerine de değinen Saral, “Su projeleri başta olmak üzere Kıbrıs’ın kalkınması için birçok alanı bütçemizden destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet akıllı olsa bizi zorlar”

Basın toplantısında muhalefeti de hedef alan Saral, muhalefet dilinin “zehirli” olduğunu savundu. “Zıvanadan çıkmış bir muhalefet var. Aklıselim, sağduyu yok” diyen Saral, “Muhalefet akıllı olsa yemin ediyorum bizi çok zorlayacak, belki de iktidar olabilecek. Ama mevcut halleriyle Türkiye’ye faydaları yok” dedi.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında KKTC’deki seçim sonuçlarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:



“KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve T.C.'ye katılma kararı almalıdır. 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. 82’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat meselesidir.”