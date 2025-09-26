Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, öğrenci tercihlerinde yaşanan dramatik düşüşle gündeme geldi. Geçen yıl sadece iki öğrencinin kaydolduğu bölüme, bu yıl yapılan merkezi yerleştirmelerde hiçbir öğrenci tercih yapmadı. Üniversite yönetimi, başlangıçta 40 olan kontenjan sayısını bu yıl 10'a düşürmesine rağmen, bölümün sıfır öğrenci ile kalması, öğretmenlik programlarına yönelik ilgi azalmasının çarpıcı bir örneği oldu. Bölümdeki bu boşluk, eğitim politikalarının ve mesleğin cazibesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşündürüyor.

Kontenjan azaltılmasına rağmen bölüme talep olmadı

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, geçtiğimiz yıl 40 kişilik kontenjanla öğrenci alımı yapmıştı. Ancak, yalnızca iki öğrenci, Kuddusi Çağrı Karakaya (21) ve Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov (21), bu bölümü tercih etmişti. Düşük talebe karşılık bu yıl üniversite yönetimi, kontenjan sayısını radikal bir kararla 10'a indirdi. Tüm beklentilere rağmen, güncel yerleştirme sonuçlarına göre bu 10 kişilik kontenjanın tamamı boş kaldı ve bölüme yeni başlayan birinci sınıf öğrencisi olmadı. Bölümün akademik kadrosunun yetkinliğine rağmen talebin olmaması, eğitim camiasında endişeyle karşılanıyor.

Az sayıda öğrenciye yoğun akademisyen desteği devam ediyor

Öğrenci sayısındaki bu keskin düşüşe rağmen, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim-öğretim faaliyetleri aksamadan sürüyor. Şu anda bölümün 3. ve 4. sınıflarında kayıtlı toplam 65 öğrenci bulunuyor. Geçen yıl başlayan Kuddusi Çağrı Karakaya ve Veli Babanyazov da dahil olmak üzere tüm öğrenciler, büyük bir avantajla eğitimlerine devam ediyor. Bölümde görevli 17 akademisyen, derslikleri ve laboratuvarları boş kalan ya da çok az sayıda öğrencinin bulunduğu 40-50 kişilik kapasiteli sınıflarda ders veriyor. Bu durum, mevcut öğrencilere birebir ilgi ve yüksek kalitede eğitim fırsatı sunarken, aynı zamanda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısındaki orantısızlığı da gözler önüne seriyor. Aksaray Üniversitesi'ndeki bu tablo, bir yandan nitelikli eğitimi işaret ederken, diğer yandan öğretmenlik mesleğine olan ilginin düşüş nedenlerinin araştırılması gerektiğini gösteriyor.