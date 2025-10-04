Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, yarın Gürsel Aksel Stadyumu’nda Başakşehir’i konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılılar, namağlup unvanını korumak ve Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Ligdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Göztepe, 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, bu önemli karşılaşmayı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Bir maçı eksik olan Başakşehir ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

İÇ SAHADA ZOR KAYBEDEN GÖZTEPE

Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu’nda çıktığı 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan İzmir temsilcisi, tek galibiyetini ise güçlü rakibi Beşiktaş’a karşı elde etti.gün Yok, Olaitan Belirsiz

Göztepe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu teknik heyetin elini zorluyor. Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, antrenmanlara dönmesine rağmen Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor maçını kaçıran Junior Olaitan’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN

Göztepe - Başakşehir maçında düdük Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın’da olacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan üstlenirken, dördüncü hakem olarak Muhammed Selim Özbek görev yapacak.