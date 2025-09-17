Son Mühür- Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yıllardır burun kemikleriyle ilgili yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle peş peşe ameliyat olmak zorunda kaldı. Başlarda estetik kaygılarla operasyon geçirdiği düşünülen Dalkılıç’ın yaşadığı sürecin aslında hatalı bir ameliyat sonrası başladığı ortaya çıktı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek sayıda operasyon

Sanatçı, bugüne kadar tam 11 kez burun ameliyatı geçirdi. Bu sayı, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday olabilecek düzeye ulaşmış durumda. Dalkılıç, yaşadığı bu zorlu sürecin sosyal hayatını da derinden etkilediğini belirtti. Yoğun operasyonlar nedeniyle birçok konserini iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldı.

“Estetik değil, sağlık için ameliyat oluyorum”

Sosyal medyada ve kamuoyunda “estetik operasyon bağımlılığı” yorumları yapılsa da, Dalkılıç bu iddiaları reddetti. Ünlü şarkıcı, “Estetik kaygısıyla değil, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oluyorum” diyerek gerçeği aktardı.

Dalkılıç, doğuştan gelen ve dışa doğru yönelen burun kemiklerinin sorun yarattığını söyledi. Özellikle ilk ameliyatlardan birinde yapılan hata, sonraki operasyonları kaçınılmaz hale getirdi. Sanatçı, “Bu problem çocukluğumdan beri var. Yanlış ameliyat sonucu ters bir sürece girdim. Bayağı zorlandım, hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Süreç önümüzdeki yıla kadar sürecek”

Henüz tamamen sonuçlanmayan tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Dalkılıç, önümüzdeki yıl da yeni operasyonların gündeme gelebileceğini açıkladı.

