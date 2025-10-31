Son Mühür- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, görevden alınan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Savcılığa yapılan ihbarda, Böcek’in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Melek Kurukama adlı bir kişiye lüks yaşam olanakları sağladığı öne sürüldü.

Lüks site, Audi A4 ve vakıf üzerinden işe alım...

Sabah'ın haberine göre; ihbar dosyasına göre Böcek’in, Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde sevgilisi olduğu iddia edilen Melek Kurukama’ya lüks bir sitede ev aldığı, Konyaaltı Eğitim Vakfı’nda (KONTEV) işe başlattığı ve belediyeye ait şoförlü araç tahsis ettiği belirtildi.

Ayrıca Böcek’in evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Kurukama’ya Audi A4 marka bir araç hediye ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Eğitim desteği ve belediye kadrosu iddiası

İhbar metninde, Böcek’in Kurukama’nın Özel Bilim Üniversitesi’nde eğitim almasını sağladığı ve mezuniyet sonrası Büyükşehir Belediyesi’nde memur kadrosuna geçmesine önayak olduğu öne sürüldü.

Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturmada, Kurukama’nın belediyedeki görevi ve ilişki süreci detaylı biçimde inceleniyor.

Kurukama ifadesinde ilişkiyi kabul etti

Savcılığa ifade veren Melek Kurukama, 2015 yılında Böcek’le aralarında gönül ilişkisi başladığını söyledi. Kurukama, ifadesinde şu sözleri kullandı:

“2015’te Muhittin Böcek ile aramızda gönül ilişkisi başladı. 2019’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanınca tekrar yanına aldı.

Ancak aramızdaki gönül ilişkisi nedeniyle dedikodular çıkmasın diye yanına gitmek istemedim. Bana, ‘KONTEV’e işe gir, hem maaşını al hem de göz önünde olmazsın’ dedi. Ben de kabul ettim.”

“Belediye aracını makam aracı olarak kullanmadım”

Kurukama, Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş sürecini de ayrıntılarıyla anlattı: “2022’de KONTEV’den ayrılıp belediyede çalışmak istediğimi söyledim.

2023’te Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde ‘Eğitmen’ kadrosuyla sözleşmeli olarak işe başladım. Belediye aracını makam aracı gibi değil, görevlerde kullandım.”

“Audi A4 ve Rolex hediye etti”

Melek Kurukama, Böcek’in kendisine Audi A4 marka aracı hediye ettiğini ve oturduğu evin de Böcek’e ait olduğunu söyledi.

“Kardeşim ve annemle yaşarken, Böcek’in teklifi üzerine o eve geçtim. Uzun yıllardır süren gönül ilişkimiz nedeniyle bana kendi kullandığı Audi A4’ü hediye etti.”

Kurukama ayrıca Böcek’in kendisine hediye ettiği binlerce dolarlık Rolex marka kol saatini savcılığa teslim etti.