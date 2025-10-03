Son Mühür- Meclis resepsiyonuna damga vuran Cumhurbaşkanı Erdopan ve siyasi parti liderleri buluşmasına Muharrem İnce,

''Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum.'' sözleriyle tepki göstermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Altılı Masa'ya isim ermeden göndermede bulunan İnce'ye, hem Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden hem de Ali Babacan'dan tepki geldiği görüldü.



Babacan'ın ''"Hiçbir kıymeti yok. Yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı" sözlerine yanıt veren İnce, Babacan'a bir kez daha yüklendi.



Muharrem İnce neler söyledi?



''Bir önceki hükümetin başlattığı ekonomi programının başarısını kendi başarısıymış gibi satan, Görevi boyunca dişe dokunur tek bir icraatı olmayan sadece idare-i maslahat yapan çapsız'' diyen Muharrem İnce, Babacan'a yönelik eleştirilerinde şunları söyledi.



Nasipsiz... Beceriksiz... Müflis...



Irak’a düşecek ilk bomba ile 8,5 milyar hesabımıza geçecek diyen nasipsiz,

Yıllarca Tayyip abisinin sözünden çıkmayan ama zayıfladığını düşündüğü anda ilk satan beceriksiz,

Siyaseten omurgasız, ahlaken müflis...

Bebecan dünkü fotoğrafla ilgili yorumumuza "Hiçbir kıymeti yok. Yüzde yüz iskonto edip sıfır değerinde okuyabiliriz o açıklamayı" demiş.

Az kaldı millet seni de o fotoğraf karesindekileri de yüzde yüz iskonto edip sıfırlayacak! Ben gemiyi terk ettim hesap vermem diye düşünme, kamu bankaları soyulurken oradaydın! Ayakkabı kutularından dolar çıkarken oradaydın! Hırsızlar, liyakatsizler senin de imzanın olduğu kararlarla kritik kurumlara atandı!

Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor.