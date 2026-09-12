Son Mühür - Finans dünyasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alan Muhammet Yarız, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından firar ettiği iddia edildi. Telefonunu İstanbul’daki ofisinde bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı söylenen Yarız’ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinden deniz yoluyla kaçarak Yunanistan’a geçtiği Gazeteci İsmail Saymaz tarafından iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından soruşturmayı yürüten adli makamların, Yarız’ın tüm banka hesaplarına ve mal varlığına el koyarak tedbir kararı uyguladığı Gazeteci Saymaz tarafından iddia edildi.

İsmail Saymaz paylaştı

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı paylaşımda firar sürecine ve alınan adli kararlara ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı. Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir kondu."

Yarız'dan açıklama geldi

Hakkında yakalama kararı nedeniyle yurt dışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yayınladı. Yarız açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hakkımda kamuoyuna yansıyan iddia ve söylentiler üzerine, adli makamlara ifade vermek üzere kendi irademle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gelmiş bulunmaktayım.

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış değerlendirmelerin aksine, herhangi bir yere kaçma ya da yetkili makamlardan uzak durma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmamıştır. Kendi irademle burada bulunmam da bunun en açık

göstergesidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."