Özellikle Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası gözlerin çevrildiği nafaka konusu ve cezaevlerindeki hükümlülerin beklediği yasal değişiklikler, yeni paketin arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girmesine neden oldu. "13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af ve infaz düzenlemesi var mı, süresiz nafaka kalktı mı?" gibi sorular günlerdir en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in işaret ettiği ekim ayıyla birlikte, yargı dünyasında ve kamuoyunda 13. Yargı Paketi heyecanı zirveye ulaştı. Aile hukukundan ceza infaz sistemine kadar geniş bir yelpazede yenilikler getirmesi beklenen taslak metin için geri sayım başladı. Hukuki uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi ve adalet hizmetlerine erişimin kolaylaşması amacıyla hazırlanan pakette, boşanma davalarının hızlandırılması ve nafaka sistemi öne çıkıyor. Kamuoyunda oluşan genel af ve infaz düzenlemesi beklentileri de tüm gözleri Meclis'e çevirdi. "13. Yargı Paketi maddeleri neler, yeni yasa ne zaman yürürlüğe girecek ve nafaka süreleri değişiyor mu?" sorguları vatandaşların gündeminden düşmüyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELDİ Mİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı reformu kapsamında hazırlanan yeni kanun teklifinin ekim ayı içerisinde TBMM gündemine taşınacağını duyurdu. Çalışmaları büyük oranda tamamlanan paketin Meclis Başkanlığına sunulacağı kesin tarih henüz açıklanmadı.

Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulmasıyla birlikte maddelerin tamamı netleşecek. Taslağın önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından da Genel Kurul'da oylanarak yasalaşması bekleniyor.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Kanun teklifinin resmi metni henüz yayımlanmadığı için pakette yer alan maddeler tam anlamıyla kesinlik kazanmadı. Ancak Adalet Bakanlığı kaynaklarından sızan bilgilere göre paketin ana iskeleti belli oldu.

Yeni yargı paketinde üzerinde durulan temel başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Nafakaya ilişkin sınırlandırma ve düzenlemeler

Boşanma davalarının çok daha hızlı sonuçlandırılması

Aile hukukunu ilgilendiren güncel sorunların çözümü

Yargılama sürelerinin kısaltılması ve mahkeme yükünün azaltılması

Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması

SÜRESİZ NAFAKA KALKIYOR MU, YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Yeni paketin en çok tartışılan ve merakla beklenen maddesi süresiz nafaka konusu oldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının "süresiz olarak" istenebilmesinin önünü açan ibareyi 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla iptal etti.

Bu iptal kararı 30 Eylül 2026'da yayımlandı ve 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Doğacak hukuki boşluğu doldurmak için 13. Yargı Paketi ile nafaka ödeme sürelerine belirli sınırlar getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin hangi evlilik süresine ne kadar nafaka öngöreceği, yasa metni Meclis'e sunulduğunda ortaya çıkacak.

13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VE GENEL AF VAR MI?

Cezaevlerindeki hükümlüler ve ailelerinin en büyük beklentisi olan genel af ve infaz düzenlemesi, yasa taslağıyla ilgili en sık araştırılan bir diğer konu. Ancak mevcut durumda 13. Yargı Paketi kapsamında kapsamlı bir genel af veya yeni bir infaz indirimi yer aldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Genel af ile cezaların infazına yönelik yasal değişikliklerin birbirinden tamamen farklı hukuki adımlar olduğu biliniyor. İnfaz sistemine yönelik herhangi bir sürpriz adım atılıp atılmayacağı veya hangi suçların kapsam dışı kalacağı, resmi yasa teklifi kamuoyu ile paylaşıldığında kesinleşecek.