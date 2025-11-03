Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri yalnızca fiyatlardaki aylık ve yıllık değişimi göstermiyor; aynı zamanda milyonlarca kişinin gelirini ve devletin ekonomik adımlarını da doğrudan şekillendiriyor.

Bu oranlar, memur ve emekli maaş artışlarından kiralara uygulanacak tavan zamlara, sosyal yardım ödemelerinden vergi dilimlerinin güncellenmesine kadar geniş bir yelpazede belirleyici rol üstleniyor.

Ekim enflasyonu ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ait enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül aylık bazda 2,55 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32,87 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans’ın, TÜİK tarafından açıklanacak Ekim 2025 enflasyon verilerine ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketine 28 ekonomist katıldı.

Ankete göre, ekonomistlerin Ekim ayı için ortalama aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,69 seviyesinde oluştu.

Katılımcıların tahminleri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında değişirken, fiyat artışlarının önceki aya kıyasla bir miktar yavaşlayabileceğine dikkat çekildi.

Bu tahminlere göre, Eylül’de yüzde 33,29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun, Ekim ayında yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Eylül ayı enflasyon verileri ne olmuştu?

2025 Eylül ayına ait enflasyon verileri daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 33,29 seviyesinde kaydedilmişti.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,74 oranında yükseldi. Böylece, ENAG’ın hesaplamalarına göre yıllık enflasyon yüzde 60 seviyesine ulaştı.