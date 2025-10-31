Son Mühür - 2026 Yılı Programı, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre, Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısını da kapsayacak ikinci basamak emeklilik modeli olarak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dönüştürülecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan bu modele ilişkin olarak, ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşleri alınacak.
Tarih belli oldu
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda bütçe yönetimine dair hedefler açıklanırken, kamuoyunda tartışma yaratan “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) için de 2026 yılında uygulamaya geçileceği duyuruldu.
Yüzde 3'lük kesinti
Bu düzenleme, uzun süredir uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu katılımını öngörüyor. Her ay çalışanların net maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılacak, buna ek olarak işveren de yüzde 1 katkı sağlayacak. Toplanan primlere devlet tarafından yüzde 30 oranında destek verilecek ve bu tutar, ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda değerlendirilecek.
TES nedir?
TES, emeklilikte oluşabilecek gelir kaybını telafi etmek ve hane halkı tasarruflarını artırmak amacıyla ek emeklilik geliri sağlayacak şekilde tasarlandı. OVP’ye göre, Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülerek TES kurulacak. Bu kapsamda, OKS katılımcıları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına erişebilecek ve böylece fon tutarı ile katılımcı sayısında artış hedeflenecek.
10 yıllık zorunluluk
2026’nın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan sistem, tüm özel sektör çalışanlarını kapsayacak. Bu kapsamda çalışanlar öncelikle zorunlu karma TES’e dahil edilecek, daha sonra isteyenler isteğe bağlı TES’e geçiş yapabilecek. Katılımcıların sistemde en az 10 yıl kalması zorunlu olacak. TES yürürlüğe girdiğinde, çalışanların geçmiş döneme ait kıdem tazminatı hakları korunacak ve mevcut çalışma sürelerine ilişkin haklar güvence altına alınarak karma TES’e geçiş sağlanacak.