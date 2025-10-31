2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda bütçe yönetimine dair hedefler açıklanırken, kamuoyunda tartışma yaratan “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) için de 2026 yılında uygulamaya geçileceği duyuruldu.

Bu düzenleme, uzun süredir uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu katılımını öngörüyor. Her ay çalışanların net maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılacak, buna ek olarak işveren de yüzde 1 katkı sağlayacak. Toplanan primlere devlet tarafından yüzde 30 oranında destek verilecek ve bu tutar, ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda değerlendirilecek.

TES nedir?