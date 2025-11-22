İzmir Bornova’da bir taksi şoförü, çalıştığı araçta kazandığı paraları ve bir yolcunun cüzdanını çaldığı iddiasıyla meslektaşları tarafından sopayla dövüldü. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Parayı Ödeyemeyince Öfke Patladı

Olay, 8 Kasım günü Bornova’daki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, gün boyu çalışarak kazandığı paraları ve bir yolcunun cüzdanını çalan şoför, araç sahibinin durumu taksi durağına bildirmesi üzerine durakta çağrıldı. Şoför, çaldığı öne sürülen paraları ödeyemeyince meslektaşları öfkeye kapılarak şoföre saldırdı.

Saldırı Anları Kamerada

Olayı orada bulunan bir kişi cep telefonu ile kaydederken, görüntülerde şoförün tekme ve tokatlarla darp edildiği, hakaretlere maruz kaldığı görüldü.

Soruşturma Başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, saldırganlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.