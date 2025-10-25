Son Mühür / Alper Temiz - Menemen Ulukent’teki inşaat alanları, usulsüz ruhsat iddialarıyla yeni bir tartışma yarattı. İddiaya göre, 3432 ada 2 parseldeki inşaat için 2023 yılında alınan ruhsat, yasal inşaat alanının çok üzerinde çıktı. İnşaat alanı, yasal 4 bin 500 metrekare yerine toplam 15 bin 250 metrekareye yükseltilerek 40 konut yapılabilecek alan, 110 konuta dönüştürüldü. Tarık Ülker, firmayı ve inşaatı yakından takip edenlerden biri olarak iddiaları dile getirdi. Ülker, “Bu inşaat pilot bir noktada. Usulsüzlük açık ve net. İlçe başkanı kendi makamını kullanarak ve Cumhurbaşkanımızın makamını kirleterek ihanet etmiştir” dedi. Ülker’in açıklamasına göre, projeyi uygulayan Akredite İnşaat’ın sahibi Menemen AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Durmaz. Ülker, firmanın geçmişte İzmir’in Bergama, Kınık, Aliağa, Kiraz ve Bayındır ilçelerinde AK Parti iktidarı döneminde projeler yürüttüğünü belirtti.

Ülker: “İlçe başkanı ihanet içerisinde”

Tarık Ülker, Menemen Ulukent 3432 ada 2 parseldeki inşaat için usulsüz ruhsat oluşturulduğunu söyleyerek şunlar aktardı, “Menemen AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Durmaz’ın ortağı olduğu Akredite İnşaat A.Ş’yi aslında kendisi kurdu. Akredite İnşaat’ın web sayfasında bulunan ancak kaldırılan bir metinde; 2012 yılında Ahmet Türkyılmaz ve Hakkı Durmaz tarafından kurulmuştur yazıyordu. Hakkı Durmaz bu firmaya sonradan ortak olmadı, kurucu ortağı. AK Parti’nin İzmir’de kazandığı yerlerde; Bergama, Kınık, Aliağa (MHP ittifakı), Kiraz ve Bayındır’da da Hakkı Durmaz, bu inşaat firması ile işler yaptı.” AK Parti’nin tabanının sesi olmak istiyorum diyen Tarık Ülker, “Bunlar Cumhurbaşkanımızın uykusuz gecelerine ihanet ediyor. Cumhurbaşkanımızın makamıyla rant sağladılar.”

“110 daire için ödenen harç, sadece 120 bin lira”

Ülker’in açıklamaları şu şekilde, “Akredite İnşaat’ın Ulukent’te 3432 ada 2 parselde bir inşaat sözleşmesi yapıyor. Yer sahibiyle kat karşılığı bir sözleşme gerçekleşiyor. Ulukent’teki bu inşaat pilot bir noktada. Arsa sahibi kim bilmiyoruz. 2023 yılında inşaat ruhsatı alındı. Burası 3 bin 300 metrekarelik bir alan. Bu alanda 1.2 emsal var. 3 bin 300 metrekare arsada emsal 1.2 ile 4 bin 500 metre kare yasal inşaat alanı oluyor. İnşaat şirketi belediyeden almış olduğu iki blok ruhsatında ise 4 bin 500 metrekare değil; 9 bin 219 metrekare ve sadece A blokta. B blokta ise 6 bin 031 metrekare. Yasal inşaat alanı aşılmış ve 40 daire yapılabilecekken, tam 4 katı inşaat alanı alarak 110 konut yapılıyor.

Ancak aynı inşaatın tam karşısında 1 dönüm fazla alanı olan bir firma ise sadece 53 daire yapmış ve bu işin hakkı da budur zaten. Usulsüzlük açık ve net. İlçe başkanı kendi makamını kullanarak ve Cumhurbaşkanı’nın makamını kirleterek ihanet etmiştir. Rant çeteleri yüzünden yerel seçimleri kaybettik ve her ilçede hemen hemen var. Bu sitelerde 2 artı 1 dairenin fiyatı 7 milyon lira. Bunlar ilan sitelerinde de mevcuttu. 350 milyonluk bir açık ve net rant geliri sağladı Hakkı Durmaz. Bu 110 daire için ise ödediği harç, 120 bin lira. Daire başı 1080 lira ödenmiş. Normal şartlarda en az 20 milyon liralık bir bedel almaları gerekirdi. Bu rakamı da ödemeyecekmiş ancak ayıp olmasın diye ödemiş. Belediye işçi maaşlarını işte bu nedenle alamıyor."