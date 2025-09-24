TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisinde öne çıkan isim ise 28 yaşındaki forvet Seçim Can Koç oldu. Deneyimli oyuncu, ligdeki ilk 5 maçta 6 gol atarak takımının en etkili silahı haline geldi.

İlk 5 haftada 10 puan

Menemen FK, sezonun ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Bu performansla Beyaz Grup’ta 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

Gol krallığında iddialı

Bu 12 golün yarısına imza atan Seçim Can Koç, Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Isparta 32 Spor karşılaşmalarında ikişer gol kaydetti. Yalnızca 3 maçta 6 gole ulaşan forvet oyuncusu, gol krallığı yarışında da iddialı konuma geldi.

Atmadığında puan kaybı geldi

Koç’un gol attığı 3 maçta Menemen FK sahadan galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı. Ancak gol bulamadığı 2 maçta İzmir temsilcisi yalnızca 1 puan alabildi. Bu tablo, Koç’un hücum hattındaki belirleyici rolünü ortaya koydu.

Geçen sezon da skorerdi

Geçtiğimiz sezon Aliağa FK’dan transfer edilen 28 yaşındaki forvet, tüm kulvarlarda 31 maça çıkmış ve 13 gol kaydetmişti. Bu sezon da formunu sürdürmeyi başaran Koç, Menemen FK’nın hücum gücünde kritik rol oynuyor.