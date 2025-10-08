2.Lig Kırmızı Grup’ta 7 haftalık periyotta 14 puan toplayan Menemen Futbol Kulübü, güçlü rakipleri arasında Play-Off hattının dördüncü basamağında yer alıyor. Takımın başarısında en büyük pay ise deneyimli 10 numara Seçim Can Koç’un performansına ait.

Seçim Can, takımın gol yükünü çekiyor

Menemen formasıyla geçen sezon 13 gol kaydeden 28 yaşındaki Seçim Can, bu sezon da takımda kalmayı tercih ederek istikrarını sürdürdü. Seçim Can, oynadığı 6 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında iddialı konuma geldi.

Kazanılan maçların anahtarı: Seçim Can

Takımının kazandığı 4 karşılaşmada da gol atmayı başaran yıldız futbolcu; Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarında ikişer, Muşspor karşılaşmasında ise bir gol kaydetti. Menemen FK, Seçim Can’ın skor katkısı yaptığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sakatlık sonrası 1 puan

Seçim Can, takımının uzatma dakikalarında öne geçme şansını değerlendiremediği ve 1-1’lik eşitlikle tamamlanan 68 Aksaray Belediyespor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Takım, yıldız futbolcusundan yoksun çıktığı maçta bir puana razı oldu.