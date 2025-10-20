Son Mühür/ Beste Temel - Menderes Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediği programda ilçedeki muhtarları ağırladı. Başkan İlkay Çiçek, “Muhtarlarımızı en iyi ben anlarım, çünkü o yollardan geçtim.” dedi.

Menderes’te muhtarlar buluştu

Menderes Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe meydanında çelenk sunma töreni ve Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nda kahvaltı programı düzenledi. Programa Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, belediye başkan yardımcıları, bürokratlar ve ilçe muhtarları katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

“Muhtarlarımız yerelde hizmetin temelidir”

Kahvaltı buluşmasında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarların yerel yönetimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı: “Muhtarlar, vatandaşlar ile kurumlar arasındaki köprü görevini üstlenir. Bu nedenle yerelde hizmetin işleyişi ve vatandaş memnuniyeti için önemli bir rol üstlenmektedirler. Biz her zaman muhtarlarımızla istişare içinde mahallelerimize en iyi hizmeti kazandırmak için çalışıyoruz.”

“Muhtarlarımızı en iyi ben anlarım”

Kendisinin de muhtarlıktan geldiğini hatırlatan Başkan Çiçek, muhtarların emek ve sorumluluğunu en iyi bilen kişilerden biri olduğunu belirtti: “Ben de o yollardan geçtim. Muhtarlarımızın sorumluluğunu ve zorluklarını yakından bilirim. Muhtarlığım döneminde halkın hizmeti için elimden gelenin fazlasını yaptım. Şimdi de belediye başkanı olarak aynı anlayışla çalışmaya devam ediyorum. Vatandaşlarımızı mutlu, Menderes’imizi güçlü kılmak için muhtarlarımızla birlikte hareket ediyoruz.”

Dayanışma ve teşekkür

Program sonunda Başkan Çiçek, muhtarlara günün anısına hediyeler takdim etti. Etkinlik, Menderes’te yerel yönetim ve mahalle temsilcileri arasındaki dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.