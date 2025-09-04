Son Mühür- ''İki tür iktisatçı vardır: İlk gruptakiler, açıklanan verileri doğru kabul eder ve analizlerini ona göre yaparlar. İkinci gruptakiler açıklanan verileri sorgulayarak, içinde bulunulan ortamla ilişkilendirerek analiz yaparlar.'' hatırlatmasında bulunan iktisatçı Mahfi Eğilmez,

''Asıl olan GSYH'nin yüzde 30'u dolayında tahmin edilen kayıt dışı varlıkları yakalayıp onları vergilendirebilmektir.'' mesajı verdi.



Servet bildirimi geri gelmeli...



''Beceri, kümesteki kazları defalarca yolmak yerine kümes dışındakileri yakalayıp kümese sokmaktır.'' diyen Mahfi Eğilmez,

''Bunun da yolu 1985'de kaldırılmış olan servet bildirimi ve gider bildirimi müesseselerinin yeniden sisteme yerleştirilmesinden geçer. Bu yöntemler getirildiğinde kayıp, kaçak servetler, saklanmış gelirler büyük ölçüde sisteme girer ve değerli konut vergisi gibi bir koyundan iki post çıkarmaya yönelik yanlış uygulamalara gerek kalmaz.'' tespitinde bulundu