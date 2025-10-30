Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde Fransa’nın taç mücevherlerinin çalındığı soygunla ilgili iki kişi gözaltına alındı ve suçlarını kısmen itiraf etti.

Savcı açıklama yaptı

Paris Savcısı Laure Beccuau, zanlıların hırsızlık planının bazı aşamalarında yer aldıklarını doğruladığını ancak tüm suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Beccuau, şüphelilerin “örgütlü hırsızlık” ve “suç örgütü kurma” suçlamaları kapsamında ön soruşturma çerçevesinde yakalandığını ve geçici gözaltı süresinin devam edeceğini ifade etti.

Çalınan mücevherler hala bulunamadı

Savcı Beccuau, çalınan değerli mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini dile getirerek, “Bu parçalar artık satılamayacak durumda. Kim bu mücevherleri alırsa, 'çalınmış malı gizleme' suçunu işlemiş olur. Hala geri teslim edilmesi için bir şans var” dedi.

Zanlılar ve yakalanma ayrıntıları

Olayla ilgili olarak, 34 yaşındaki Cezayir vatandaşı bir zanlının 2010 yılından beri Fransa’da ikamet ettiği ve Charles de Gaulle Havalimanı’nda Cezayir’e gitmek üzereyken yakalandığı bildirildi. Diğer şüpheli 39 yaşındaki kişi ise Paris’in kuzeyindeki Aubervilliers semtinde gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, zanlının DNA’sının mücevherlerin sergilendiği cam vitrinde ve soygun sırasında olay yerinde bırakılan bazı nesnelerde tespit edildiği kaydedildi.