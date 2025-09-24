Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye lojistik sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan LOGISTECH – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl dördüncü kez kapılarını İzmir'de açıyor. 8-10 Ekim 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek etkinlik, kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığından depolamaya, otomasyondan liman işletmeciliğine kadar lojistiğin tüm unsurlarını bir araya getirerek hem yerel hem de uluslararası binlerce profesyoneli ağırlamaya hazırlanıyor.

Sektör profesyonelleri ve yenilikler bir araya geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve İZFAŞ'ın organizasyonunda düzenlenecek fuar, lojistik tedarik ve ihtiyaç zincirinin tüm halkalarını tek çatı altında topluyor. Fuara, Çin'den Almanya'ya kadar pek çok farklı ülkeden ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Mersin gibi Türkiye'nin önemli lojistik merkezlerinden çok sayıda firmanın katılımı bekleniyor. Katılımcılar, bu platformda yeni iş ortaklıkları kurma, en son teknolojik gelişmeleri ve sektördeki yenilikçi çözümleri yakından inceleme fırsatı bulacaklar. Fuarın sunduğu bu kapsamlı deneyim, sektörün geleceğine yön veren stratejik iş birliklerinin temelini atmayı hedefliyor.

Ticarette yeni köprüler kuruluyor: Speed Networking

Bu yıl fuarın en dikkat çekici yeniliği, ilk kez düzenlenecek olan "Speed Networking" etkinliği olacak. Fuarın ilk gününde gerçekleşecek bu özel program, lojistik sektörünün temsilcileri ile dış ticaret yöneticilerini birebir görüşmelerde buluşturacak. Etkinliğe katılmak üzere Almanya, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Hollanda, İsviçre ve Mısır gibi ülkelerden önemli birlik ve oda temsilcileri İzmir'e gelecek. Bu uluslararası heyetler, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri yöneticilerinin yanı sıra katılımcı firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek verimli ve sonuç odaklı iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu sayede, fuarın yoğun temposunda temas kurulamayan alıcı ve satıcılar, hızlı ve planlı bir ortamda bir araya gelerek kalıcı iş birliklerinin temellerini atma şansı yakalayacaklar.

Türkiye'nin lojistik hedefleri ve İzmir'in rolü

Küresel ticaretin ana damarlarından biri haline gelen lojistik sektörünün hacminin, 2026 yılında 12 trilyon doları aşması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye bu sektördeki hizmet ihracatıyla 2024 yılında 38,9 milyar dolar gelir elde etti ve toplam hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını karşıladı. Dünya sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye, 2025 için 48 milyar dolar, 2028 için ise 78 milyar dolarlık iddialı hedeflerle küresel payını artırmayı amaçlıyor. 8 bin 500 yıllık bir liman kenti olan İzmir, kara, demir ve hava yolu ağlarının kesişim noktasında olmasıyla bu hedeflere ulaşmada stratejik bir konuma sahip. Alsancak Limanı ve gelişmiş sanayi bölgeleriyle iç ve dış ticaretin merkezinde yer alan İzmir, LOGISTECH Fuarı aracılığıyla bu güçlü altyapısını uluslararası yatırımcılara sunarak yeni ticaret yolları açmayı planlıyor.

Fuar süresince ayrıca, sektördeki son gelişmeleri ele alan paneller ve seminerler de düzenlenerek, uzmanlar ve akademisyenler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.