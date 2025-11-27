Son Mühür- "Kırmızı Oda", "Hayatımın Şansı", "Altın Kafes", "Terzi" ve "Kuş Uçuşu" gibi başarılı yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Şifanur Gül, 28. yaş gününü kutladı. Oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdüren Gül, özel hayatında da önemli bir adım attı.

Berk Bakioğlu ile ilişkisi evliliğe doğru gidiyor

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Bakioğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şifanur Gül, doğum gününde hayatının en büyük sürprizini yaşadı. İkilinin ilişkisi bir süredir magazin gündeminde konuşuluyordu.

Doğum gününde evlilik teklifi aldı

Doğum günü kutlaması sırasında sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan evlilik teklifi alan güzel oyuncu, bu özel anı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Gül’ün yüzündeki mutluluk dikkat çekti.

Yüzüğünü sosyal medyada paylaştı

Şifanur Gül, parmağındaki yüzüğü gösterdiği kareleri Instagram hesabından yayınlayarak “evet” dediği anı sevenleriyle buluşturdu. Romantik paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.