KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Vergi Kimlik No

T.C.Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

İhbarname Fiş No

Vergilendirme Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Vergi Tutarı

Ceza V. Kodu

Ceza Tutarı

Adres

035****280

AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

2025100113NJQ0000005

202301202312

0010

0010

3.576.383,71

3080

10.729.151,13

MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR

035****280

AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

2025100113NJQ0000004

202304202306

0033

0033

2.141.324,84

3080

6.423.974,52

MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR

035****280

AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

2025100113NJQ0000008

202307202309

0033

0033

809.782,94

3080

2.429.348,82

MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR

519****535

164*****282

ERCÜMENT KARAOĞLAN

2025101513NJV0000005

202301202312

3080

0,00

3080

5.612.742,64

HALKAPINAR MAH. 1203/11 SK. K.HASAN ATLI İŞMERK. 4 525 KONAK İZMİR

519****535

164*****282

ERCÜMENT KARAOĞLAN

2025101513NJV0000019

202301202312

3080

0,00

3080

3.605.512,42

HALKAPINAR MAH. 1203/11 SK. K.HASAN ATLI İŞMERK. 4 525 KONAK İZMİR

619****510

MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024122513NJW0000001

202301202312

0010

0010

3.567.493,61

3080

10.702.480,83

KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR

619****510

MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024122513NJW0000003

202307202309

0033

0033

2.853.994,89

3080

8.561.984,67

KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR

619****510

MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024122513NJW0000008

202307202307

0015

0015

1.969.634,27

3080

5.908.902,81

KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR

619****510

MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024122513NJW0000002

202304202306

0033

0033

1.262.244,62

3080

3.786.733,86

KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR

619****510

MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024122513NJW0000007

202306202306

0015

0015

994.319,06

3080

2.982.957,18

KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR

619****510

MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024122513NJW0000006

202305202305

0015

0015

878.053,97

3080

2.634.161,91

KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR

#ilangovtr Basın No ILN02338823