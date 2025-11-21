|
KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|
Vergi Kimlik No
|
T.C.Kimlik No
|
Ad Soyad / Unvan
|
İhbarname Fiş No
|
Vergilendirme Dönemi
|
Ana Vergi Kodu
|
Vergi Kodu
|
Vergi Tutarı
|
Ceza V. Kodu
|
Ceza Tutarı
|
Adres
|
035****280
|
AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
2025100113NJQ0000005
|
202301202312
|
0010
|
0010
|
3.576.383,71
|
3080
|
10.729.151,13
|
MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR
|
035****280
|
AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
2025100113NJQ0000004
|
202304202306
|
0033
|
0033
|
2.141.324,84
|
3080
|
6.423.974,52
|
MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR
|
035****280
|
AKSENSÖR İNŞAAT TEKSTİL ELEKTRİK YEDEK PARÇA ORMAN ÜRÜN.TED.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
2025100113NJQ0000008
|
202307202309
|
0033
|
0033
|
809.782,94
|
3080
|
2.429.348,82
|
MİMAR SİNAN MAH. 1429 SK. MURAT 2 /1A 1A KONAK İZMİR
|
519****535
|
164*****282
|
ERCÜMENT KARAOĞLAN
|
2025101513NJV0000005
|
202301202312
|
3080
|
0,00
|
3080
|
5.612.742,64
|
HALKAPINAR MAH. 1203/11 SK. K.HASAN ATLI İŞMERK. 4 525 KONAK İZMİR
|
519****535
|
164*****282
|
ERCÜMENT KARAOĞLAN
|
2025101513NJV0000019
|
202301202312
|
3080
|
0,00
|
3080
|
3.605.512,42
|
HALKAPINAR MAH. 1203/11 SK. K.HASAN ATLI İŞMERK. 4 525 KONAK İZMİR
|
619****510
|
MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024122513NJW0000001
|
202301202312
|
0010
|
0010
|
3.567.493,61
|
3080
|
10.702.480,83
|
KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
|
619****510
|
MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024122513NJW0000003
|
202307202309
|
0033
|
0033
|
2.853.994,89
|
3080
|
8.561.984,67
|
KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
|
619****510
|
MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024122513NJW0000008
|
202307202307
|
0015
|
0015
|
1.969.634,27
|
3080
|
5.908.902,81
|
KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
|
619****510
|
MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024122513NJW0000002
|
202304202306
|
0033
|
0033
|
1.262.244,62
|
3080
|
3.786.733,86
|
KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
|
619****510
|
MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024122513NJW0000007
|
202306202306
|
0015
|
0015
|
994.319,06
|
3080
|
2.982.957,18
|
KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
|
619****510
|
MERY OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT PEYZAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024122513NJW0000006
|
202305202305
|
0015
|
0015
|
878.053,97
|
3080
|
2.634.161,91
|
KÜLTÜR MAH. TALATPAŞA BLV. M.RAGIP 68 11 KONAK İZMİR
