Son Mühür/ Beste Temel - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde, gazeteci ve haber sunucusu Korcan Karar’ın “Anıtkabir” adlı fotoğraf sergisi İzmir’de açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ’in desteğiyle Vasıf Çınar Meydanı’nda düzenlenen sergide, Anıtkabir’in farklı anlarına ve detaylarına odaklanan 20 fotoğraf yer aldı. Açılışa Korcan Karar’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elvin Sönmez, siyasetçiler ve çok sayıda İzmirlİ katıldı.

“Her kare Atatürk’ün bıraktığı mirası hatırlatıyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elvin Sönmez, serginin Atatürk’ün mirasını sanatsal bir perspektifle yansıttığını belirtti. Sönmez, şunları kaydetti: “Korcan Karar objektifini yalnızca fotoğraf çekmek için değil, tarihimizin ve değerlerimizin aynası olarak kullandı. Bu karelerde mimariyi değil; bir ulusun azmini, özgürlük mücadelesini ve geleceğe olan inancını görüyoruz. Bu sergi, Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan yolculuğuna duyulan sevginin ve saygının sanatla buluşmuş hâlidir.”

“Anıtkabir Cumhuriyet’in temsilidir”

Gazeteci Korcan Karar ise doğup büyüdüğü İzmir’de bu sergiyi açmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti: “10 Kasım’da Anıtkabir’de çektiğim bu fotoğrafları hemşehrilerimle paylaşmak benim için büyük bir onur. Anıtkabir yalnızca bir anıt değil, Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün fikirlerinin temsildir. İyi ki Cumhuriyet var, iyi ki Mustafa Kemal Atatürk var.”

İzmir’de anlamlı bir 10 Kasım buluşması

Serginin küratörü Murat Kaptan ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedef Cem de, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği günde böyle bir sanat buluşmasına ev sahipliği yapmanın önemine değindi. Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi ve Karar’a plaket takdim edildi.

Sergi, 10 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.