Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği Komşu Buluşmaları’nın üçüncüsü Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programda, belediyenin tüm bürokratları, müdürleri ve birim yetkilileri yer aldı. Konak ve Eşrefpaşa bölgesindeki 26 mahalleden gelen vatandaşlar ve muhtarlar, istek ve önerilerini doğrudan iletme fırsatı buldu.

Başkan Mutlu: Komşularımızla birlikte karar veriyoruz

Başkan Mutlu, yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Konaklıları tek tek dinledi, çözüme yönelik talepleri ilgili birimlere yönlendirerek işlemlerin hızlandırılması için talimat verdi. Mutlu şöyle konuştu: “Katılımcı yönetim anlayışımız doğrultusunda komşularımızla ara vermeden bir araya geliyoruz. Daha güçlü ve daha yaşanılabilir bir Konak’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün de oldukça verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını konuştuk, talepleri not aldık ve hızlı çözüm için harekete geçtik.”

Aile birliğinden teşekkür

Osman Kibaroğlu Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Nur Çoban, toplantıdan memnun ayrıldıklarını belirtti: “Muhtarımız aracılığıyla bu buluşmayı öğrendik. Başkanımızla daha önce tanışmıştık. Bizi yine güler yüzüyle karşıladı, taleplerimizi aldı. Okulumuz için yapılabilecekleri konuştuk, umutla ayrılıyoruz.”

Engelli bireyler için erişilebilir hizmet

Tekerlekli sandalye kullanan Birgül Pekşen, Komşu Buluşmaları’nın engelli bireyler için büyük kolaylık sağladığını vurguladı: “SMS ile bilgi aldım ve geldim. Mahallemizdeki doğal gaz sorununu aktardım. Başkanımız çalışmaların hızlanacağı sözünü verdi. Daha önce verdiği sözleri tuttu, bu kez de tutacağına inanıyorum. Engelli biri olarak tüm birimleri tek tek dolaşmak zor oluyor. Burada hepsi bir arada. Bu bizim için büyük kolaylık.”