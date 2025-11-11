Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin en yoğun yapılaşma bölgeleri olan Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da, iklim krizi kaynaklı su taşkınlarını önleme hedefiyle kapsamlı bir altyapı yenileme hamlesi başlatıyor. Toplam 110 milyon Euro tutarındaki Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek olan Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) çerçevesindeki bu tarihi yatırımın temelleri, önümüzdeki günlerde atılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, kent merkezinde özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su birikintisi ve sel sorunlarının önüne büyük ölçüde geçilmesi bekleniyor.

Kapsamlı ayrıştırma projeleriyle sel riski azalıyor

Yatırım, kentin kritik noktalarında üç ana etapta ilerleyecek. İlk aşama, Konak'ın Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı ve Bayraklı'nın Adalet Mahallelerini kapsıyor. Bu bölgelerde mevcut birleşik altyapı sistemi tamamen dönüştürülerek, yağmur suyu ve atık su hatları birbirinden ayrılacak; böylece atık suların arıtma tesislerine ulaşımı da verimli hale gelecek. Bu kapsamda 2,4 km yağmur suyu ve 6,6 km atık su hattı inşa edilecek.

Alsancak ve Güney mahallelere derin nefes

Projenin bir diğer kritik noktası ise, sık sık su baskınlarının yaşandığı Alsancak Liman Bölgesi (Ege Mahallesi). Burada 7,4 km yağmur suyu hattı, 8,3 km atık su hattı ve drenaj kapasitesini artıracak üç adet yağmur suyu terfi merkezi kurulacak. Son etapta ise Konak'ın Bahçelievler, Bahar ve Karabağlar'ın çeşitli mahallelerinde toplamda 58 kilometre (29 km atık su, 29 km yağmur suyu) ayrıştırma çalışması gerçekleştirilecek.

İzmir, iklim direnciyle öncü olmaya hazırlanıyor

Yaklaşık 18 ay sürecek imalatların 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu devrim niteliğindeki projelerle İzmir, altyapısını tamamen ayrıştıran ilk büyükşehirlerden biri olma yolunda ilerlerken, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de afetlere karşı direnç kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Yağmur suyu hatlarının doğal drenaj sistemleriyle entegrasyonu, kentin iklim değişikliğine uyum sürecine de somut bir katkı sunacak.