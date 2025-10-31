Son Mühür- Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, son dönemlerde İranlı gençler arasında büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle yaygınlaşan bu kutlama kültürü, Tahran başta olmak üzere büyük şehirlerde popüler hale geldi.

Partiler ve temalı etkinlikler düzenleniyor

Kutlamalar, sadece süslemelerle sınırlı kalmıyor. Kent genelinde çok sayıda özel parti, temalı etkinlik ve kostüm organizasyonu düzenleniyor. Katılımcılar, farklı karakterlere bürünerek eğlenceli anlar yaşıyor.

Renkli görüntüler ve tartışmalar

Tahran sokaklarında renkli görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı hazırlıkları, gençlerin küresel kültürle etkileşimini yansıtıyor. Ancak, muhafazakar kesimlerin bazı eleştirilerine rağmen bu kutlamaların kentin gece hayatına canlılık kattığı gözlemleniyor.

Kültürel etkileşimin yeni yüzü

Uzmanlara göre, İran’daki Cadılar Bayramı ilgisi sadece eğlence değil, aynı zamanda genç kuşağın dünya kültürlerine olan merakının bir göstergesi. Tahran’da bu gece düzenlenecek kutlamaların, önceki yıllara göre daha geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.