Son Mühür / Alper Temiz - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Deniz Kafe arasında kalan kıyı kesiminde yer alan izinsiz iskele ve beton platformların yıkılmasına karar verdi. Belediye Encümeni kararında, “İzmir İli, Karşıyaka İlçesi sınırlarında, Bostanlı Balıkçı Barınağı çevresi ile Deniz Kafe arasında kalan kıyı kesiminde bulunan izinsiz iskele ve beton platformların, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca Belediyemize tanınan yetki çerçevesinde, ilgili birimlerce koordinasyon sonrası belirlenecek tarihte Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yıkılması hk.” ifadelerine yer verildi.

"Yıkılır yıkılmaz yeniden yapılıyor"

Kararın ardından bölgede farklı görüşler dile getirildi. Mavişehir Balıkçı Barınağı Kooperatifi üyesi Aşkın Armağan, uygulamanın yıllardır süregelen bir kısır döngüye dönüştüğünü belirterek şöyle konuştu:

“En son yıkım 5 sene oldu. yıkılır yıkılmaz yeniden yapıldı. Bize satışlar açısından zararları yok. Sadece belediyeye göre görüntü ve yer kirliliği oluyormuş. Burada eğleniyorlar balık tutuyorlar. Tabi önemli nokta şu; kaçak yapılar yıkılır yıkılmaz yeniden yapılıyor ve bunun herhangi bir yaptırımı da yok. Kısır döngü bir durum ve belediye hemen hemen her yıl gerçekleşen yıkımda ekstradan masraf ediyor. Bu durumu eğer çözüme kavuşturmak istiyorlarsa cezai yaptırım uygulanır. Biz burada kooperatifiz bizim alanımıza elbette karışamazlar ancak körfez kokusu ve balık ölümlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'Körfezden balık yemeyin' dedi ve bizim satışımızı engelledi. 500 liraya giden balık 300 liraya gitti. Çok zarar ettik.”

"Tonozlara eğitim kanoları takılıyor"

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi Kano Eğitimi alanında bulunan bazı vatandaşlar, kaçak teknelerin eğitim güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı:

“Kaçak tekneler var ve sayısı oldukça fazla. Eğitim esnasında aslında bu alanda olmaması gereken kaçak teknelerin tonoz halatlarına, kanolarımız takılıyor. Hem eğitime zarar veriyor hem de tehlikeye yol açıyorlar. Belediye yıkıyor ancak ertesi ay yeniden geliyorlar. Hergün çöp döküyorlar ve çekip gidiyorlar. Dökülen çöpleri de bizler topluyoruz.”