Kışın soğuk günlerinde evleri ısıtan kombiler, doğru kullanılmadığında enerji kaybına ve yüksek faturalara neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle sıcak su ayarının yanlış yapılmasının cihaz performansını düşürdüğüne dikkat çekiyor. 50 yıllık tecrübesiyle sektörde sayısız kombi görmüş olan ustaya göre, su sıcaklığını gereğinden fazla artırmak hem enerji israfına hem de cihazın ömrünün kısalmasına yol açıyor.

Yüksek Ayar, Yüksek Fatura

Uzmanlar, kullanıcıların sık yaptığı hatalardan birinin sıcak suyu “maksimum” seviyede açmak olduğunu belirtiyor. Bu durumda su aşırı ısınırken, kullanıcılar dengeyi sağlamak için soğuk su karıştırmak zorunda kalıyor. Ancak bu yöntem, kombinin sürekli devreye girip çıkmasına neden oluyor. Böylece enerji tüketimi artıyor ve doğalgaz faturaları kabarıyor.

Sabit Ayar, Uzun Ömür

Kombi ustası, sıcak su ayarının sabit bir derecede tutulmasının hem konforu artırdığını hem de cihazın uzun ömürlü olmasını sağladığını ifade ediyor. Uzman görüşüne göre, ideal sıcaklık aralığı genellikle 45–50 derece arasında olmalı. Bu ayarda cihaz, sık ateşleme yapmadan çalışıyor, enerji daha verimli kullanılıyor ve arıza riski azalıyor.

Aşırı Isı Cihazı Zorluyor

Yüksek sıcaklık ayarları, kombinin ateşleme sisteminde aşırı yüklenmeye sebep olabiliyor. Uzun vadede bu durum, özellikle brülör ve eşanjör gibi parçaların ömrünü kısaltıyor. Ayrıca sürekli değişken ısıda çalışmak, cihazın iç basınç dengesini bozarak performans kaybına yol açıyor.

Tasarrufun Sırrı: Düşük Sıcaklık, Sabit Konfor

Uzman, “Sıcak suyu gereğinden fazla açmak, hem faturayı artırır hem de cihazı yorar. En verimli kullanım, sabit ve düşük sıcaklıktır” diyerek vatandaşlara şu tavsiyede bulundu:

“Kombinizi 45–50 derece arasında sabitleyin. Günübirlik sıcaklık değişimleri yapmayın. Böylece hem enerji tasarrufu sağlarsınız hem de cihazın ömrü uzar.”

Enerji Verimliliği Artıyor, Faturalar Düşüyor

Doğru sıcaklık ayarı sayesinde, kombinin çalışma döngüsü dengeleniyor. Bu da cihazın daha az doğalgaz tüketmesi anlamına geliyor. Düşük sıcaklıkta sabit çalışan kombi, ani ısı dalgalanmaları yaşamıyor ve daha sessiz bir performans sergiliyor.

Küçük Bir Ayar, Büyük Bir Tasarruf

Uzmanlar, doğru sıcaklık ayarının sadece konfor değil, bütçe dostu bir alışkanlık olduğunu vurguluyor. Gereğinden yüksek sıcaklık ayarlarının faturayı artırmakla kalmayıp, cihazın servis ömrünü de kısalttığı belirtiliyor.