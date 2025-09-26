Son Mühür - Yargıtay, kiracının kiralanan mülke zarar vermesi halinde ev sahibine ‘hor kullanma tazminatı’ ödemekle yükümlü olduğuna hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi.

Ekol TV’nin haberine göre, bir kiracı, bir fabrikayı makineleriyle birlikte kiraladıktan sonra sözleşme sonunda mülkü teslim etti. Ancak mülk sahibi, hem bina hem de makinelerde hasar olduğunu iddia ederek dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti, fakat dosya Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme, kiracının tazminat ödemesine karar vererek önemli bir emsal karara imza attı.

Hor kullanma tazminatı

Hor kullanma tazminatının sadece konutlar için değil, iş yerleri için de geçerli olduğunu ifade eden Avukat Büşra Karaboğa, “Kiracı, kiraladığı yeri teslim aldığı gibi geri vermekle yükümlüdür. Demirbaş makinelerde meydana gelen zararlar, kasıtlı ya da kasıtsız fark etmeksizin tazmin edilebilir. Evlerde ise cam, dolap, fayans gibi unsurların hasar görmesi bu kapsamda değerlendirilir” dedi. Karaboğa, tazminat hesaplama yöntemiyle ilgili olarak şunları aktardı: “Kiralamanın başladığı tarih ile tahliye tarihi arasındaki rayiç bedel farkı göz önünde bulundurulur. Örneğin, kırılan bir camın sağlam halindeki değer ile kırık halindeki değeri arasındaki fark hesaplanarak, kiracının verdiği zarar net şekilde belirlenir.” Avukat Karaboğa, ev sahiplerinin hor kullanma tazminatı talep edebilmesi için kiralanan yerin tahliye edilmiş olması gerektiğini belirtti. Yargıtay kararı ise benzer durumlarda bundan sonra yol gösterici olacaktır.