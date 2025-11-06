İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, tarihi eser kaçakçılığı zincirine önemli bir darbe vurdu. Özellikle kültür ve tabiat varlıklarının korunması misyonu çerçevesinde faaliyet gösteren ekipler, uzun süreli bir takip neticesinde Kemalpaşa ilçesinde tespit edilen bir adrese yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli bir şahsın ikamet ettiği eve yapılan baskın, adeta küçük bir arkeoloji müzesini andıran kaçak eser deposunu ortaya çıkardı.

Kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin bu başarılı operasyonu, Türkiye'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış zengin tarihini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarma girişimlerine karşı caydırıcı bir hamle olarak kayıtlara geçti.

Çağlar boyu koleksiyon: Klasikten Osmanlı’ya uzanan envanter

Emniyet güçlerince yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen toplam 1142 obje, adeta zaman tünelinden fırlamışçasına farklı dönemlere ait zengin bir yelpazeyi temsil ediyor. Uzman ön değerlendirmelerine göre eserlerin; Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi Anadolu tarihinin en önemli çağlarına ait olduğu düşünülüyor.

Ele geçirilen eserlerin dökümü incelendiğinde, bu kaçak depoda ne tür kültürel değerlerin biriktirildiği daha net anlaşılıyor: 422 sikke, koleksiyonun sayıca en büyük parçasını oluşturuyor. Ayrıca, tarihi savaş ve avcılık pratiklerine ışık tutan 280 ok ucu ve 145 sapan taşı da ele geçirilenler arasında yer alıyor. Maddi değeri ve kültürel önemi yüksek olan 33 yüzük, 28 insan tasvirli heykelcik, 45 pişmiş toprak ağırşak ve nadir rastlanan 10 zolta da operasyonun envanterine eklendi. Tüm bu eserlere ek olarak, kimliği belirsiz 120 farklı obje ve 59 ağırlık da koruma altına alındı.

Silahlar ve dedektörler de ele geçirildi: Adli süreç başlatıldı

Tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerinin yanı sıra, adreste yapılan aramalarda yasa dışı unsurlara da rastlandı. Güvenlik birimleri, operasyon sırasında iki adet ruhsatsız tabancaya ve eserlerin bulunması ve çıkarılması için kullanılan profesyonel nitelikte dört adet dedektöre de el koydu. Bu durum, şüphelinin yasa dışı faaliyetlerini organize ve tehlikeli yöntemlerle yürüttüğünü gösteren bir delil oldu.

Operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında derhal adli makamlarca yasal işlem başlatıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen soruşturma ile bu eserlerin nereden temin edildiği ve yurt dışına çıkarma girişiminin hangi aşamada olduğu detaylıca araştırılacaktır. İzmir Emniyet Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini ve kültürel mirasın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını bir kez daha vurguladı.