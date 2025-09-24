İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları, düzenlenen dostluk futbol maçında bir araya geldi.

Etkinliğe yoğun katılım

Kemalpaşa Stadı’nda gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Önder Ortoğlu’nun yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Hedef iletişim ve dayanışma

Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinliğin amacı, ilçedeki kurum yöneticileri arasında iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek olarak belirtildi.

Renkli anlara sahne oldu

Karma takımların sahada karşılaştığı maçta centilmence bir mücadele yaşandı. Seyirciler, dostane bir atmosferde gerçekleşen maçta keyifli anlara tanıklık etti.

Kazanan dostluk oldu

Müsabaka sonunda kazanan taraf dostluk ve dayanışma oldu. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve yapılan sohbetlerle son buldu.