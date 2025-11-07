Son Mühür/ Beste Temel - Kemalpaşa Belediyesi ile ANDA Eğitim, Araştırma, Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği arasında afet ve acil durumlarda koordinasyonu güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında ANDA, kuruluş hazırlıkları süren Kemalpaşa Arama Kurtarma (KEMAKUT) ekibiyle afetlere hazırlık, eğitim, tatbikat, lojistik destek ve gönüllü organizasyonu çalışmalarında iş birliği yapacak. Bu kapsamda kentte farkındalık eğitimleri, saha tatbikatları ve gönüllü ekip eğitimleri gerçekleştirilecek.

Hedef: bilinçli ve hazırlıklı toplum

İş birliğiyle birlikte afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afet bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve olası afetlerde hızlı ve organize hareket edilmesi amaçlanıyor.

Türkmen: “Dayanıklı kentler bilinçli bireylerle kurulur”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Afetlere hazırlık yalnızca kurumların değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz KEMAKUT ve ANDA arasında gerçekleşen bu protokol, afet anında daha organize ve etkin hareket edilmesi için önemli bir adımdır. Eğitim ve tatbikatlarla hazırlık kapasitemizi artıracağız.”

Başkan Türkmen, hedeflerinin ilçede bilinçli, dayanıklı ve hazırlıklı bir toplum yapısı oluşturmak olduğunu vurguladı:“Dayanıklı kentler, bilinçli bireylerin bir araya gelmesiyle mümkün olur. Kemalpaşa’da afet bilincini sürekli canlı tutmayı, her bireyin kendi çevresinde sorumluluk almasını istiyoruz.”