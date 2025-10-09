Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in iki oturum sonra yönettiği ilk meclis toplantısında sürpriz bir istifa haberi geldi.

AK Parti'nin Kemalpaşa Meclisi'nde tek kadın Meclis üyesi olan Hatice Köktürk'ün meclis üyeliğinden istifa ettiği dilekçesi okundu.



Başkan Türkmen İlçe Seçim Kurulu'nca Köktürk'ün yerine yedek üyelerden birinin seçileceğini hatırlatarak hepimize hayırlı uğurlu lsun temennisinde bulundu.

Yaklaşık 20 dakika süren Meclis oturumunda Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nün iptl edilerek yerine Gelirler Müdürlüğü kurulması teklifi görüşüldü.

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nün iptl edilip yerine kurulması zorunlu olan Gelirler Müdürlüğü kurulması önerisine AK Parti Grubu'ndan Okan Bildirici itiraz etti. 27 müdürlük olduğuna işaret eden Bildirici kapatılma yerine yeni araç alıp köylerde çalışmaya devam edilmesini istedi.



Eşrefpaşa Hastanesi'yle çalışıyoruz zaten...



Başkan Türkmen,

''Eşrefpaşa Hastane'siyle ortak sağlık birimi kurduk. Sağlık Müdürlüğü'yle fazla işiöiz yok, sadece bir ambulansımız var.'' hatırlatmasında bulunarak oylamaya geçti. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Parti Grubu, 2026 Bütçe ve Stratejik Planların dijital ortamda kendilerine iletildiğini belirterek sağlıklı bir metne ulaşamadıklarına dikkat çekti.



Sadece dijital ortamda...



Okan Bildirici, ''Bütçe ve stratejik planı açamadık. Normal kitapçık gibi olsun. Düzenleyip tek seferde atılırsa daha iyi olur.'' isteğinde bulundu.

Kemalpaşa Meclisi 2026 Bütçe ve Stratejik Planı görüşmek için 16 Ekim saat 17.00'de bir kez daha toplanacak.