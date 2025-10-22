Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Kemalpaşa Camiini Koruma ve Yaşatma Derneği, üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere bu yıl da burs desteğini sürdürüyor. Dernek, bugüne kadar toplam 873 öğrenciye karşılıksız burs sağladı.

873 öğrenciye destek sağlandı

Karşıyaka Kemalpaşa Camiini Koruma ve Yaşatma Derneği, kuruluşundan bu yana eğitime verdiği destekle dikkat çekiyor. Dernek, bu yıl 60 üniversite öğrencisine burs vererek toplamda 873 öğrencinin eğitimine katkı sundu. Dernek Başkanı Kasım Üner, üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi ve başarılı gençlere destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

“Eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz”

Başkan Üner, “Derneğimiz 29 Aralık 1951’de Osman Tarakçıoğlu başkanlığında kuruldu. 26 Mart 1953 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü kazandık. 1985 yılında yapılan genel kurulda, tüzüğümüze ihtiyaç sahibi, başarılı ve Atatürk ilke ile devrimlerine bağlı fakülte öğrencilerine karşılıksız burs verme maddesini ekledik. O tarihten bu yana burs desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Üner, fakülte ayrımı yapılmaksızın burs verildiğini vurgulayarak, “Bu yıl 60 öğrencimize burs sağlayacağız. Eğitimine devam eden gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamu yararına 70 yılı aşkın hizmet

1951 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Kemalpaşa Camiini Koruma ve Yaşatma Derneği, hem kültürel hem de sosyal sorumluluk alanında çalışmalarıyla öne çıkıyor. Dernek yönetimi, gençlerin eğitimine yapılan bu desteğin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurguladı.