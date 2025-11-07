Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezona istediği başlangıcı yapamayan Pınar Karşıyaka, oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Son 4 müsabakasını kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattından bir türlü çıkamayarak kritik bir sürece girdi.

Hedef: Ankara’da yeniden ayağa kalkmak

Kaf-Kaf, yarın deplasmanda karşılaşacağı Türk Telekom maçında çıkış yakalamayı hedefliyor.

Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın hava atışı saat 18.00’de yapılacak. Karşıyaka, güçlü rakibi karşısında mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koyarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Tarrant sonrası kadroda yeni sıkıntı

Geçtiğimiz hafta oyun kurucu Tarrant ile yollarını ayıran Karşıyaka, kadro yapılanmasında değişikliğe giderken bu kez başka bir şok yaşadı. Takımın önemli isimlerinden Samet Geyik antrenman sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Samet Geyik’e apandisit ameliyatı

Hastanede yapılan kontroller sonrası deneyimli oyuncunun apandisit ameliyatı geçirdiği açıklandı. Bu gelişme, Türk Telekom karşılaşması öncesi kadro planlamasını ciddi şekilde etkiledi.