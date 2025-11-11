Son Mühür/ Osman Günden - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde anmak amacıyla Karşıyaka’ya gelen Silivri Motosiklet Grubu üyeleri, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda anlamlı bir tören gerçekleştirdi.

Grup üyeleri, Çanakkale Şehitliği’nden, Yunanistan’daki Mayadağ’dan ve Langaza (Uğurlu Köyü) bölgesinden aldıkları toprakları Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte Zübeyde Hanım’ın kabrine sundu. Böylece üç farklı bölgenin toprağı simgesel bir buluşmayla Karşıyaka’da birleşti.

Duygusal anlar yaşandı

Tören, Çanakkale Motosiklet Kulüpleri adına teslim edilen şehitlik toprağının Silivri Motosiklet Grubu Başkanı Özkan Kandemir tarafından öpülerek Başkan Ünsal’a verilmesiyle başladı. Başkan Ünsal da toprağı öperek teslim aldı ve askeri personel ile birlikte kabre bıraktı.

Zübeyde Hanım’ın kabrinden alınan toprak ise grup üyelerinden Ali Altay’a teslim edildi. Altay bu toprağı Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bahçesine götürdü. Törende Çanakkale, Karşıyaka ve Selanik arasında anlamlı bir bağ kuruldu ve duygu dolu anlar yaşandı.

“Bu emanetin bekçileriyiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, törende yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çanakkale’den, Langaza’dan, Mayadağ’dan gelen bu topraklar bize vatanın hangi bedellerle var olduğunu bir kez daha hatırlattı. Cumhuriyetimiz bize emanet, biz de o emaneti koruyan yılmaz bekçileriz. Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Silivri Motosiklet Grubu Başkanı Özkan Kandemir ise, “Bu toprakların değeri bir avuçla ölçülmez. Her evlat bu vatan için gözünü kırpmadan can verir. Zübeyde Annemizin huzurunda olmak bizim için gurur” dedi.