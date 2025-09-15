Yaklaşık 5 aydır tribün desteğinden yoksun kalan yeşil-kırmızılılar, önümüzdeki 4 gün içinde hem kupada hem de ligde coşkulu taraftarının önünde mücadele edecek.

Aylar Sonra Gelen Kavuşma

Karşıyaka, geçen sezonun son haftasında oynanan Bursaspor maçındaki olaylar ve kötü tezahüratlar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu ceza yüzünden, Play-Off finallerinde Muşspor'a elendiği önemli maçta da taraftar desteğinden mahrum kalan İzmir ekibi, üst üste 8. sezonunda da 3. Lig'de kaldı. Bu sezon da cezası nedeniyle ilk hafta Afyonspor maçını boş tribünler önünde oynayan Karşıyaka'nın bu hasreti, nihayet bu hafta sona erecek.

Kupada ve Ligde Çifte Destek

Bu hafta taraftarının önüne çıkacak olan Karşıyaka, 4 gün arayla iki önemli maça çıkacak. İlk olarak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak olan yeşil-kırmızılılar, Pazar günü ise ligin iddialı ekiplerinden Balıkesirspor ile karşılaşacak. Özellikle lig maçında, binlerce Karşıyaka taraftarının takımlarını desteklemek için Alsancak Stadı'na akın etmesi bekleniyor.