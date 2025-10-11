Lig 4. Grup’ta sezona hızlı başlayan Karşıyaka, üst üste 4 galibiyet elde ettikten sonra geçen hafta Atatürk Stadı’nda Eskişehir Anadolu’yla golsüz berabere kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, zirve mücadelesini sürdürmek amacıyla yarın İzmir Çoruhlu FK ile karşı karşıya gelecek. Alsancak ve Bornova Stadı’nda süren saha zemini bakım çalışmaları nedeniyle maç, İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Maçta yalnız kapalı tribün açılırken diğer tribünler güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulacak. Deplasman takımı konumundaki Karşıyaka taraftarları için bin 380 kişilik kontenjan ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, maç için 250 TL bilet bedeli ödeyecek.

Onur sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

Karşıyaka’da sakatlığı devam eden Onur, bu maçta da görev yapamayacak. Takım, eksik oyunculara rağmen üst üste gelen galibiyetlerle kazandığı morali sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Grupta Karşıyaka, 5 maç sonunda 13 puan toplarken, geçen hafta Tire 2021 FK’ya 5-0 yenilen Çoruhlu FK, teknik direktör Engin Dursun’la yollarını ayırıp Levent Eriş’le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Çoruhlu FK, 5 maç sonunda 4 puanla sahaya çıkacak ve ligdeki ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecek.