Son Mühür / Alper Temiz - Bütçe görüşmesi öncesi konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yeni dönemde ilk kez “performans esaslı program bütçe sistemi”ne geçileceğini belirtti.

Ünsal, “Performans odaklı program bütçe sistemi, belediyeyi harcama yapan bir odaktan çıkarıp planlayan, hedef koyan ve izleyen bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. İlk defa uygulayacağımız için eksiklikler olacaktır ancak bu bir ihmal değil, dönüşüm çabası olarak görülmelidir” dedi.

CHP: “Bu bütçede dayanışma ve umut var”

CHP’li Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Evsen, 2026 bütçesinin yalnızca mali bir plan değil, belediyenin halka verdiği sözün temsili olduğunu söyledi.

Evsen, “Bu plan, ekonomik koşulların daraldığı bir dönemde hazırlanmıştır. Programımız, 12. Kalkınma Planı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyum içindedir. Bu bütçede sadece gelir ve gider değil, dayanışma ve umut var” ifadelerini kullandı.

Evsen ayrıca bütçede kadın çalışan oranının yüzde 36 olduğunu, bu oranın artırılması gerektiğini belirtti. Çevre hedeflerine de değinen Evsen, “Geri dönüşüm oranının yüzde 20’ye çıkarılması çevremize ve belediyemize katkı sağlayacaktır” dedi.

CHP’li Murat Ilgın da belediyenin hizmet yatırımlarını vurgulayarak, “Karşıyaka Belediyesi bugün birçok büyükşehirden fazla yatırım yapmıştır. 6 kültür merkezi, 2 müze, 8 anaokulu, spor tesisleri ve sosyal alanlarımızla örnek bir belediyecilik yürütüyoruz” dedi.

CHP’li Zekiye Dilek Bilgin ise bütçeyi “sosyal demokrasi belgesi” olarak tanımladı:

“Bu bütçe kârı değil insanı hedefliyor. Reel olarak büyümese de mevcut hizmet seviyesini korumayı amaçlıyor. Eğitim ve sosyal hizmetlerde eşitliği ön plana alıyoruz.”

AK Parti: “Bütçe şeffaf değil, israf var”

AK Partili Ahmed Said Atılğan, bütçeye ret oyu vereceklerini açıklayarak, artan vergi oranları ve yüksek personel giderlerini eleştirdi.

“Bina vergisine yüzde 265, arsa vergisine yüzde 430 artış geldi. Vatandaşın serzenişi haklıdır. Bütçenin yüzde 63’ü personel giderlerine gidiyor. Kalan yüzde 37’lik bölümün harcaması ise başkanın inisiyatifinde olacak. Bu bütçe şeffaf değil” dedi.

Atılğan ayrıca araç bakım bütçesine dikkat çekerek, “Araç bakımına 15 milyon lira ayrılmış. Bu durumda her bir araca 111 bin lira masraf düşüyor. Bu bir keyfiyettir” ifadelerini kullandı.

AK Partili Adem Öztürk ise ekonomik göstergeler üzerinden değerlendirme yaptı:

“2019’da 351 milyon olan bütçemiz bugün 4,9 milyar liraya çıktı. Bu 14 kat artış demek. Dolar 7 kat, asgari ücret 10 kat artmış. Bütçemiz ekonomi karşısında ezilmedi, tam tersine üzerinde bir artış göstermiştir” dedi.

Öztürk ayrıca, “2019’da uyardık, bütçenin yüzde 60’ı personele gidiyor. Bugün 6 ay işçiye maaş ödeyemeyecek duruma geldik” diye konuştu.

Başkan Ünsal: “Emlak vergilerini belediye belirlemiyor”

Eleştirileri yanıtlayan Başkan Yıldız Ünsal, emlak vergilerinin belediye tarafından değil, takdir komisyonu tarafından belirlendiğini hatırlattı.

“Bu komisyonda belediye başkanı dışında defterdar, tapu müdürü, ticaret odası temsilcisi, OSB ve muhtarlar yer alıyor. Dolayısıyla bu oranları biz belirlemiyoruz” dedi.

Araç bakım bütçesine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Ünsal, “Birçok iş makinemiz sahada aktif çalışıyor, rutin bakım zorunluluğumuz var. Bu gider oranı gayet normaldir” ifadelerini kullandı.

Deprem riskine ilişkin projelere de değinen Ünsal, “22 bin 500 binanın yapı envanteri çıkarılıyor. 2026 hedefleri arasında 220 kaçak ve ruhsata aykırı yapının yıkımı planlanıyor” dedi.