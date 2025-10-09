Karşıyaka Spor Kulübü’nün altyapı tesislerinin geliştirilmesi için 1912 Karşıyaka Derneği harekete geçti. Dernek, kulübün genç yeteneklerini desteklemek ve tesis altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Altyapı yatırımlarına başlandı

1912 Karşıyaka Derneği, kulübün 113 yıllık tarihi boyunca Türk sporuna kazandırdığı başarıları sürdürebilmek için altyapı yatırımlarını artırma kararı aldı. Dernekten yapılan açıklamada, “Karşıyaka’nın geleceğine katkı sağlamak ve gençlerimizin spor alanında gelişimini desteklemek için çalışmalarımızı başlattık” ifadelerine yer verildi.

Tesislerde yenileme ve geliştirme çalışmaları

Dernek Başkanı Tolga Uysal, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde altyapı binasında tadilat ve yenileme sürecinin başladığını duyurdu. İlk etapta binadaki fiziki eksikliklerin giderileceğini, ardından demirbaş ve ekipmanların yenileneceğini belirten Uysal, çalışmalara yaklaşık 1 milyon TL bütçe ayrıldığını söyledi.

Karşıyaka’nın geleceğine yatırım

Uysal, “Karşıyaka, genç sporcuları ve güçlü altyapısıyla büyüyerek yeni yetenekler yetiştirecek. Bu çalışmalara katkı sunan tüm dernek üyelerimize, bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu. Dernek, kulübün altyapısını güçlendirerek uzun yıllar boyunca spor başarılarını artırmayı hedefliyor.