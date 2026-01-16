Olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki Sergen A. ile eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından G.A.’nın evi terk ettiği, bir süre sonra eve dönmemesi üzerine Sergen A.’nın cinnet geçirdiği öne sürüldü.

İki kardeş tabancayla vurularak öldürüldü

Eşinin eve dönmemesi üzerine cinnet geçiren Sergen A.’nın, evde bulunan çocukları A. (8) ve M.’yi (6) tabanca ile vurduğu belirtildi. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan baba, yaşamına son verdi.

Silah sesleri mahalleyi alarma geçirdi

Villadan gelen silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan yakınlar sinir krizi geçirdi

Olayın ardından anne G.A. ile aile yakınları bölgeye geldi. Büyük üzüntü yaşayan yakınlardan bazılarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

İddiaya göre, olay yerine gelen aile bireyleri, Sergen A.’ya ait otomobili ateşe verdi. Yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından baba ve iki çocuğun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan Sergen A.’nın aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı, “Bir kadın seni vezir de eder rezil de” şeklindeki paylaşım, olayın ardından yeniden gündeme geldi. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş kapsamlı soruşturmasını sürdürüyor.