Son Mühür- İzmir’in doğal yaşam kaynağı ve su havzası olan Karagöl Tabiat Parkı sınırlarında kurulmak istenen ve yurttaşların tepki gösterdiği rüzgâr enerji santrali (RES) projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Taş ocakları ve güneş enerjisi santrali (GES) projeleriyle tehdit altında olan İzmir’in Bornova ilçesi Kurudere Mahallesi ile Menemen İlçesi, Alaniçi, Kır ve Karaorman Mahallelerinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı sınırlarında yapılmak istenen RES projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vize çıkmadı.

Taykar Enerji tarafından hazırlanan proje dosyası incelendi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci mevzuata aykırı bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, İzmir’in Bornova ilçesi Kurudere Mahallesi ile Menemen ilçesine bağlı Alaniçi, Kır ve Karaorman mahallelerini kapsayan Bornova-4 RES ve Elektrik Depolama Tesisi projesiyle ilgili ÇED sürecinin iptal edildiği bildirildi.

ÇED Yönetmeliği’ne atıf yapılarak 29 Ağustos 2025 tarihinde alınana kararda şöyle denildi:

“İzmir İli, Bornova İlçesi Kurudere Mahallesi İle Menemen İlçesi, Alaniçi, Kır ve Karaorman Mahallelerinde (Pafta:k18- D3) Taykar Enerji Üretim Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Bornova- 4 RES (36,00 MWm / 36,00 MWe / 6 Adet Türbin) ve Elektrik Depolama Tesisi (36,00 MWe/36,00 MWh) projesine esas hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyasına ilişkin devam eden ÇED süreci 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 2. bendi (a) fıkrası gereğince Bakanlığımızca 29/08/2025 tarih ve 13399595 sayılı yazı ile iptal/iade edilerek sonlandırılmıştır.”

ÇED alanı koruma sınırında kaldı

Projenin ÇED sahasının; orman alanı, tarım arazisi, tabiat parkı/koruma alanı, ayrıca içme ve kullanma suyu orta ve uzun mesafeli koruma alan sınırları içinde bulunduğu belirtildi.

Projenin halkın katılımı toplantısına katılan yurttaşlar, RES’in çevreye ve insan sağlığına zarar vereceğini vurguladı.