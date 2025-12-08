KARABURUN BELEDİYESİ 2026 YILI MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ALIMI İŞİ

KARABURUN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karaburun Belediyesi 2026 Yılı Motorin ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt Numarası (İKN) : 2025/2158650

İdarenin Adı : Karaburun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adresi : Merkez Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No:4 Karaburun – İZMİR Telefon Numarası : 4443556 0535 4502535 İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

İhalenin

2.1. Tarihi ve Saati : 30.12.2025 – 10:00

2.2. Yapılacağı (e- tekliflerin açılacağı) adres : Karaburun Belediyesi Mordoğan Hizmet Binası Meclis Salonu



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Karaburun Belediyesi Motorin ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Motorin 270.000 Litre, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 5.000 Litre

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karaburun Belediyesi Depoları ve Anlaşmalı Akaryakıt İstasyonları

3.4. Süresi/teslim tarihi : Alınacak Akaryakıt Ürünleri Sözleşme Süresi Boyunca Peyder Pey Belediyemizin İhtiyacı olduğu zamanlarda alınacaktır.

3.5. İşe Başlama Tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 5 Gün



4. Katılım ve Yeterlilik Kriterleri:



4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e- teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir.

4.1.1. Teklif Mektubu.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgi ve belgeler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler.

4.1.2.2. Vekaletin ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğine ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.3.2 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşun bayisi olduğuna dair bayilik ve bayilik sözleşmesi,Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yetki Belgeleri

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Akaryakıt Bayi Listesi, Bayi Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu yada özel sektöre gerçekleşitirilmiş her türlü akaryakıt satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.