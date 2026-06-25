İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası sebebiyle denizde sürüklenmekte olan lastik botta yer alan 33 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda kurtarıldığı öğrenildi.
Gelen bilgiler çerçevesinde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin yer aldığı lastik botun motorunun arızalandığı ve denizde sürüklendiği yönünde ihbar geldiği öğrenildi. İhbar sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-4 intikal etti.
Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti!
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, denizde kontrolünü yitiren lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni güvenli şekilde bota aldı ve olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Kurtarma operasyonu, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede noktalandı.
Göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edildiği, ilk ihtiyaçlarının karşılanması sonrasında ise gerekli idari işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.