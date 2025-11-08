İzmir’in Karabağlar ilçesinde aileler ve çocuklar, “Ailemle Oyun Oynuyorum” etkinliğinde bir araya gelerek zeka oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi. Proje, aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve çocukların stratejik düşünme ile dikkat becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayata geçirilen İKAZOP (İzmir Karabağlar Zekâ Oyunları Projesi) ile düzenlenen etkinlik, ilçedeki aileleri ve çocukları Mangala, Pentago, Reversi ve Dokuz Taş gibi hem geleneksel hem modern oyunların etrafında buluşturuyor.

Hem eğlendiler hem de öğrendiler

Ekim ayında başlayan programlara Karabağlar’dan 430 öğrenci katıldı. İlçedeki 7 merkez okulda gerçekleştirilen buluşmalarda aileler, çocuklarıyla birlikte hem yarışıyor hem de birlikte düşünmenin keyfini yaşıyor. Her hafta düzenlenen oturumlarda yaklaşık 150 veli ve öğrenci, gönüllü eğitmenler eşliğinde strateji, dikkat ve sabır gerektiren oyunlarla öğrenip eğleniyor. Etkinlik 20 Kasım’da sona erecek, 27 Kasım’da ise büyük bir şenlikle final yapılacak.

Yüzbaşıoğlu: Oyun düşünme biçimini geliştirir

Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, projenin önemine dikkat çekerek, “Ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynaması sadece eğlence değil, öğrenmenin de en etkili yoludur. Oyun, çocukların düşünme biçimini geliştirir, aile içi iletişimi güçlendirir ve teknolojik bağımlılığın önüne geçer” dedi.