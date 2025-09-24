Son Mühür/ Beste Temel - Karabağlar’da beş dönem boyunca toplam 15 yıl semt temsilciliği yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Lütfi Demir, görevini meslektaşı İbrahim Çetin’e devretti.

15 yıllık hizmetin ardından teşekkür

2002 yılında Birol Yağcı, Aypare Karaöz ve Zeycan Taş ile birlikte göreve başladıklarını hatırlatan Demir, törende yaptığı konuşmada semt temsilciliğinin kendisi için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışma anlamına geldiğini vurguladı. Demir, “15 yıl boyunca meslektaşlarımızla omuz omuza çalıştık, odamıza katkı sağladık. Bize güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da deneyimimizle yanlarında olacağız” dedi.

Yeni dönem Çetin ile başladı

Karabağlar’da geleneksel hale gelen kahvaltılı buluşma bu yıl devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. Tek aday olarak seçime giren SMMM İbrahim Çetin, 2025-2028 dönemi için semt temsilciliği görevine başladı.

Oda Başkanı Mehmet Kuzu’nun da katılımıyla gerçekleşen törende Çetin, Lütfi Demir’e uzun yıllar süren emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Samimi bir atmosferde geçen toplantı, çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.