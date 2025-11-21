Son Mühür/ Merve Turan - Karabağlar Belediyesi, Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin açılmasının ardından vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediye Muzaffer İzgü Salonu’ndaki buluşmaya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, mahalle muhtarı Murat Toprak, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Kınay, uzun yıllardır ihtiyaç duyulan dönüşüm sürecinin planlı bir şekilde yürütüleceğini vurgulayarak, “Amacımız sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir mahalleyi hep birlikte kurmak” dedi.

“Her aşamayı açıkça paylaşacağız”

Şeffaflık ilkesinin altını çizen Başkan Kınay, vatandaşların en çok merak ettiği soruları sıralayarak şu mesajı verdi:

“‘Nasıl bir evde yaşayacağım? Süreç ne zaman başlayacak? Ne kadar sürecek? Haklarımız ne olacak?’ Bu soruların hepsine süreç boyunca açık ve net yanıt vereceğiz. Başlangıçtan anahtar teslimine kadar tüm aşamaları doğru bilgilerle aktaracağız.”

“Binaları değil yaşamı dönüştürüyoruz”

Kınay, hedeflerinin yalnızca bina yenilemek olmadığını belirterek, çocukların güvenle yürüyebileceği yollar, parklar, oyun alanları ve sosyal donatı alanlarının da dönüşüm planında yer aldığını söyledi. “Yaşam kalitesini yükselten, mahallenin ihtiyaçlarını dikkate alan kapsamlı bir dönüşümü hayata geçireceğiz” dedi.

“Tek doğru adres belediyemizdir”

Sürecin bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve tüm paydaşlarla koordineli şekilde ilerleyeceğini ifade eden Başkan Kınay, vatandaşları yanlış bilgilendirmelere karşı uyararak, “Lütfen doğru bilgi için belediyemizin Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne başvurun. Dışarıdan gelen yanıltıcı söylemlerin tedirginlik yaratmasına izin vermeyin” dedi.

“Karabağlar’ın kültürünü koruyarak dönüşeceğiz”

Kınay, dönüşümün kararlılıkla ilerleyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Karabağlar değişecek ama komşuluk kültürümüz, mahallemizin hafızası, dayanışmamız korunacak. Güvenli, sağlıklı ve modern bir yaşam alanını yine birlikte kuracağız.”