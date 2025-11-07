KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN İLANEN TEBLİĞ
|
Karabağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne borçlu, bilinen son adreslerinde ödeme emri tebliğ edilemeyen, aşağıda belirtilen mükelleflerin 213 sayılı V.U.K.'nun 103-104-105' inci maddeleri gereğince ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Karabağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahütlü mektupla açık adresini bildirmeleri durumunda kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne müracaat yapmış, ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|
KENTLİ NO
|
TC/VERGİ KİMLİK NO
|
MÜKELLEFİN ADISOYADI/ÜNVANI
|
BİLİNEN EN SON ADRESİ
|
TÜRÜ
|
TAKİP NO
|
VADE TARİHİ
|
TUTAR
|
93085276
|
3**********
|
CİHAN AKTAŞ
|
KEMAL REİS MAH. 278 SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 3 KONAK / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1604755
|
11.08.2023
|
₺1.187.573,91
|
90009016
|
1**********
|
FATMA ÇINGIRLAR
|
SİTELER MAH. KARANFİL SK. DORUK APT B BLOK NO: 23 İÇ KAPI NO: 14 MARMARİS / MUĞLA
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1624303
|
19.10.2023
|
₺351.202,97
|
70048053
|
BEYGAZ PETROL ÜRÜN
|
3771/2 No:20 D:8 ESKI IZMIR 1 İZMİR
|
İMAR PARA CEZASI
|
1766564
|
7.05.2004
|
₺107.143,56
|
90009016
|
1**********
|
FATMA ÇINGIRLAR
|
SİTELER MAH. KARANFİL SK. DORUK APT B BLOK NO: 23 İÇ KAPI NO: 14 MARMARİS / MUĞLA
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1624303
|
8.12.2023
|
₺95.791,08
|
73018235
|
1**********
|
ESAT SARI
|
VARŞOVA / POLONYA CUMHURİYETİ
|
ARSA VERGİSİ
|
1557415
|
31.05.2023
|
₺90.766,50
|
73018235
|
1**********
|
ESAT SARI
|
VARŞOVA / POLONYA CUMHURİYETİ
|
ARSA VERGİSİ
|
1604933
|
30.11.2023
|
₺90.766,50
|
93282550
|
3**********
|
FATMA AYBİKEN HAZAR
|
DALYAN MAH. 4128 SK. NO: 32 ÇEŞME / İZMİR
|
GECİKME FAİZİ
|
1604827
|
13.10.2023
|
₺80.856,43
|
93239401
|
HALİDE
|
MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1497099
|
16.03.2022
|
₺68.184,00
|
93239401
|
HALİDE
|
MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR
|
VERGİ ZİYAİ CEZASI
|
1497099
|
16.03.2022
|
₺68.184,00
|
93092563
|
5**********
|
İSMAİL HAKKI ERZİNCAN
|
UFUK MAH. MEHMETÇİK CAD. NO: 62 İÇ KAPI NO: 7 BUCA / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1488833
|
25.05.2022
|
₺64.513,87
|
93282550
|
3**********
|
FATMA AYBİKEN HAZAR
|
DALYAN MAH. 4128 SK. NO: 32 ÇEŞME / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1604827
|
13.10.2023
|
₺63.224,34
|
70041396
|
2**********
|
ŞAHİN BAKIR
|
GONESSE / FRANSA CUMHURİYETİ
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1634671
|
2.11.2023
|
₺61.420,00
|
93018088
|
3**********
|
SELAMET BATUR
|
İSKELE MAH. 2129 SK. NO: 3/1 URLA / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1541579
|
31.05.2023
|
₺56.576,40
|
93018088
|
3**********
|
SELAMET BATUR
|
İSKELE MAH. 2129 SK. NO: 3/1 URLA / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1604835
|
30.11.2023
|
₺56.576,40
|
72107365
|
6**********
|
ZİVER ERDOĞAN
|
IRMAK MAH. 98 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 GAZİEMİR / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İKTİSAT)
|
1565933
|
7.06.2023
|
₺52.500,00
|
93066053
|
2**********
|
SERPİL KOÇ
|
DÜZCE MAH. HEREKE CAD. NO: 4 SEFERİHİSAR / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1490008
|
16.08.2022
|
₺47.404,40
|
73005940
|
2**********
|
KAMİL KAYAR
|
YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAH. 3983 SK. NO: 23 İÇ KAPI NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1616516
|
13.09.2023
|
₺45.141,29
|
73009029
|
3**********
|
SAVAŞ ZEYBEK
|
YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ MAH. 3885 SK. NO: 88/2 KARABAĞLAR / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1488790
|
20.04.2022
|
₺43.715,54
|
93105490
|
2**********
|
HASAN GENCER
|
İHSAN ALYANAK MAH. 4995 SK. NO: 28A KARABAĞLAR / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1623951
|
22.11.2023
|
₺41.133,34
|
93105494
|
2**********
|
NİYAZİ GENCER
|
MUSTAFA KEMAL MAH. 686/49 SK. NO: 4 BUCA / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1637699
|
22.11.2023
|
₺41.133,34
|
93086792
|
2**********8
|
CEMİL TAŞ
|
FATİH MAH. 1131 SK. F BLOK NO: 2/35 GAZİEMİR / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1578617
|
9.03.2023
|
₺37.760,00
|
93239401
|
HALİDE
|
MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1549097
|
31.05.2023
|
₺35.232,00
|
93239401
|
HALİDE
|
MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1604888
|
30.11.2023
|
₺35.232,00
|
93239401
|
HALİDE
|
MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR
|
GECİKME FAİZİ
|
1497099
|
16.03.2022
|
₺34.156,54
|
90009016
|
1**********
|
FATMA ÇINGIRLAR
|
SİTELER MAH. KARANFİL SK. DORUK APT B BLOK NO: 23 İÇ KAPI NO: 14 MARMARİS / MUĞLA
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1676848
|
8.12.2023
|
₺31.930,36
|
93043047
|
MATHİLDİ MARİA ALEKSANDRA STATHATU (VRS İŞT)
|
1458 SOK NO:32K:3 D:3 ALSANCK KONAK İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1582936
|
31.05.2023
|
₺29.802,00
|
93043047
|
MATHİLDİ MARİA ALEKSANDRA STATHATU (VRS İŞT)
|
1458 SOK NO:32K:3 D:3 ALSANCK KONAK İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1605133
|
30.11.2023
|
₺29.802,00
|
60012427
|
1**********
|
NURHAYAT TATAR
|
ATATÜRK MAH. SÜLEYMANİYE CAD. SEVGİ ACAR SİTESİ NO: 95 İÇ KAPI NO: 4 BORNOVA / İZMİR
|
İDARİ PARA CEZASI(İMAR)
|
1624792
|
22.11.2023
|
₺24.833,60
|
93201262
|
SELAMİ GÜRGÜÇ
|
YELALTI MAH. KAMANLI SK. NO: 63 İÇ KAPI NO: 3 URLA / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1698590
|
31.05.2023
|
₺24.478,80
|
93201262
|
SELAMİ GÜRGÜÇ
|
YELALTI MAH. KAMANLI SK. NO: 63 İÇ KAPI NO: 3 URLA / İZMİR
|
ARSA VERGİSİ
|
1698590
|
30.11.2023
|
₺24.478,80
|
93282550
|
3**********
|
FATMA AYBİKEN HAZAR
|
DALYAN MAH. 4128 SK. NO: 32 ÇEŞME / İZMİR
|
VERGİ ZİYAİ CEZASI
|
1604827
|
13.10.2023
|
₺71.781,00