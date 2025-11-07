KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN İLANEN TEBLİĞ

Karabağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne borçlu, bilinen son adreslerinde ödeme emri tebliğ edilemeyen, aşağıda belirtilen mükelleflerin 213 sayılı V.U.K.'nun 103-104-105' inci maddeleri gereğince ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Karabağlar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahütlü mektupla açık adresini bildirmeleri durumunda kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne müracaat yapmış, ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

KENTLİ NO

TC/VERGİ KİMLİK NO

MÜKELLEFİN ADISOYADI/ÜNVANI

BİLİNEN EN SON ADRESİ

TÜRÜ

TAKİP NO

VADE TARİHİ

TUTAR

93085276

3**********

CİHAN AKTAŞ

KEMAL REİS MAH. 278 SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 3 KONAK / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1604755

11.08.2023

₺1.187.573,91

90009016

1**********

FATMA ÇINGIRLAR

SİTELER MAH. KARANFİL SK. DORUK APT B BLOK NO: 23 İÇ KAPI NO: 14 MARMARİS / MUĞLA

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1624303

19.10.2023

₺351.202,97

70048053

BEYGAZ PETROL ÜRÜN

3771/2 No:20 D:8 ESKI IZMIR 1 İZMİR

İMAR PARA CEZASI

1766564

7.05.2004

₺107.143,56

90009016

1**********

FATMA ÇINGIRLAR

SİTELER MAH. KARANFİL SK. DORUK APT B BLOK NO: 23 İÇ KAPI NO: 14 MARMARİS / MUĞLA

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1624303

8.12.2023

₺95.791,08

73018235

1**********

ESAT SARI

VARŞOVA / POLONYA CUMHURİYETİ

ARSA VERGİSİ

1557415

31.05.2023

₺90.766,50

73018235

1**********

ESAT SARI

VARŞOVA / POLONYA CUMHURİYETİ

ARSA VERGİSİ

1604933

30.11.2023

₺90.766,50

93282550

3**********

FATMA AYBİKEN HAZAR

DALYAN MAH. 4128 SK. NO: 32 ÇEŞME / İZMİR

GECİKME FAİZİ

1604827

13.10.2023

₺80.856,43

93239401

HALİDE

MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1497099

16.03.2022

₺68.184,00

93239401

HALİDE

MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR

VERGİ ZİYAİ CEZASI

1497099

16.03.2022

₺68.184,00

93092563

5**********

İSMAİL HAKKI ERZİNCAN

UFUK MAH. MEHMETÇİK CAD. NO: 62 İÇ KAPI NO: 7 BUCA / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1488833

25.05.2022

₺64.513,87

93282550

3**********

FATMA AYBİKEN HAZAR

DALYAN MAH. 4128 SK. NO: 32 ÇEŞME / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1604827

13.10.2023

₺63.224,34

70041396

2**********

ŞAHİN BAKIR

GONESSE / FRANSA CUMHURİYETİ

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1634671

2.11.2023

₺61.420,00

93018088

3**********

SELAMET BATUR

İSKELE MAH. 2129 SK. NO: 3/1 URLA / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1541579

31.05.2023

₺56.576,40

93018088

3**********

SELAMET BATUR

İSKELE MAH. 2129 SK. NO: 3/1 URLA / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1604835

30.11.2023

₺56.576,40

72107365

6**********

ZİVER ERDOĞAN

IRMAK MAH. 98 SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 3 GAZİEMİR / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İKTİSAT)

1565933

7.06.2023

₺52.500,00

93066053

2**********

SERPİL KOÇ

DÜZCE MAH. HEREKE CAD. NO: 4 SEFERİHİSAR / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1490008

16.08.2022

₺47.404,40

73005940

2**********

KAMİL KAYAR

YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAH. 3983 SK. NO: 23 İÇ KAPI NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1616516

13.09.2023

₺45.141,29

73009029

3**********

SAVAŞ ZEYBEK

YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ MAH. 3885 SK. NO: 88/2 KARABAĞLAR / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1488790

20.04.2022

₺43.715,54

93105490

2**********

HASAN GENCER

İHSAN ALYANAK MAH. 4995 SK. NO: 28A KARABAĞLAR / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1623951

22.11.2023

₺41.133,34

93105494

2**********

NİYAZİ GENCER

MUSTAFA KEMAL MAH. 686/49 SK. NO: 4 BUCA / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1637699

22.11.2023

₺41.133,34

93086792

2**********8

CEMİL TAŞ

FATİH MAH. 1131 SK. F BLOK NO: 2/35 GAZİEMİR / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1578617

9.03.2023

₺37.760,00

93239401

HALİDE

MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1549097

31.05.2023

₺35.232,00

93239401

HALİDE

MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1604888

30.11.2023

₺35.232,00

93239401

HALİDE

MALİYECİLER MAH. 9201 SK. NO: 4 KARABAĞLAR / İZMİR

GECİKME FAİZİ

1497099

16.03.2022

₺34.156,54

90009016

1**********

FATMA ÇINGIRLAR

SİTELER MAH. KARANFİL SK. DORUK APT B BLOK NO: 23 İÇ KAPI NO: 14 MARMARİS / MUĞLA

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1676848

8.12.2023

₺31.930,36

93043047

MATHİLDİ MARİA ALEKSANDRA STATHATU (VRS İŞT)

1458 SOK NO:32K:3 D:3 ALSANCK KONAK İZMİR

ARSA VERGİSİ

1582936

31.05.2023

₺29.802,00

93043047

MATHİLDİ MARİA ALEKSANDRA STATHATU (VRS İŞT)

1458 SOK NO:32K:3 D:3 ALSANCK KONAK İZMİR

ARSA VERGİSİ

1605133

30.11.2023

₺29.802,00

60012427

1**********

NURHAYAT TATAR

ATATÜRK MAH. SÜLEYMANİYE CAD. SEVGİ ACAR SİTESİ NO: 95 İÇ KAPI NO: 4 BORNOVA / İZMİR

İDARİ PARA CEZASI(İMAR)

1624792

22.11.2023

₺24.833,60

93201262

SELAMİ GÜRGÜÇ

YELALTI MAH. KAMANLI SK. NO: 63 İÇ KAPI NO: 3 URLA / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1698590

31.05.2023

₺24.478,80

93201262

SELAMİ GÜRGÜÇ

YELALTI MAH. KAMANLI SK. NO: 63 İÇ KAPI NO: 3 URLA / İZMİR

ARSA VERGİSİ

1698590

30.11.2023

₺24.478,80

93282550

3**********

FATMA AYBİKEN HAZAR

DALYAN MAH. 4128 SK. NO: 32 ÇEŞME / İZMİR

VERGİ ZİYAİ CEZASI

1604827

13.10.2023

₺71.781,00
