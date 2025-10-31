Son Mühür- Haziran 2025 itibarıyla kamu kurumlarında 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bu çalışanların 3 milyon 474 bin 548’i kadrolu, 438 bin 618’i sözleşmeli, 1 milyon 225 bin 772’si ise işçi statüsünde görev yapıyor.

Yeni program, bu geniş personel yapısında verimliliği artırmak, liyakat esaslı görevde yükselme sistemini geliştirmek ve insan kaynakları yönetiminde etkinlik sağlamak hedeflerini içeriyor.

Esnek çalışma modelleri için yasal düzenleme

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin sorumluluğunda yürütülen çalışma kapsamında, kamu kurumlarında esnek çalışma modellerine geçişi sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapılacak.



Programda, kamu personelinin verimliliğini artırmak için “iyi uygulamaların yaygınlaştırılması” hedeflenirken, kısa çalışma, hibrit çalışma ve evden çalışma gibi modellerin yasal çerçevesi netleştirilecek.

Görevde yükselme süreçlerinde ise liyakat odaklı seçme yöntemlerinin geliştirilmesi, yazılı ve sözlü sınavların işin gereğine göre yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Sosyal güvenlik sistemi yeni modellere uyum sağlayacak

Yıllık programda, değişen işgücü yapısına ve dijitalleşmeye uyum sağlayacak şekilde sosyal güvenlik mevzuatının da yeniden düzenleneceği vurgulandı.

Bu kapsamda, özellikle kısmi süreli istihdam ve uzaktan çalışma modelleri için sosyal güvenlik sistemine entegrasyon çalışmaları yapılacak.

Dijitalleşme ile birlikte geleneksel işyeri kavramının dönüşmesi nedeniyle, sosyal güvenlik sisteminin teknik ve hukuki altyapısının güçlendirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) devreye alınacak

Kamuda insan kaynakları politikalarının daha etkin şekilde yönetilmesi amacıyla Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) projesi geliştiriliyor.

Bu sistem sayesinde, kamu personeline ait güncel istihdam verileri merkezi olarak erişilebilir hale gelecek.

KPBS ile birlikte kamu çalışanlarının görev, atama, hareket ve performans bilgileri sisteme aktarılacak. Böylece veriler, karar alma süreçlerinde kullanılabilecek raporlama altyapısına dönüştürülecek.