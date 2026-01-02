KALORİFER YAKITI (FUEL OIL) SATIN ALINACAKTIR

2026 YILI KALORİFER YAKITI (FUEL OIL) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2465968

1- İdarenin 1.1. Adı : DEVLET HASTANESİ -ÇEŞME SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : FAHRETTİNPAŞA MAH. 2222 sok.N ÇEŞME/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02327120777 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 19.01.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 YILI KALORİFER YAKITI (FUEL OIL) ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 KG KALORİFER YAKITI (FUEL OIL) ALIMIDIR Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : Kalorifer yakıtı (Fuel Oıll ),idarenin siparişleri doğrultusunda sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaç nispetinde peyder pey alınacaktır. Siparişi verilen yakıtın teslimatı en geç 24 saat içerisinde yapılacaktır.Mal teslimi olağan dışı durumlar haricinde mesai saatleri içerisinde olacak, idarenin talebi ve bilgisi olmayan mesai saatleri dışında getirilen yakıtlar kesinlikle teslim alınmayacaktır.Fatura teslim tarihinde talep edilen ölçü kadar kesilecektir. İşin Süresi 31.12.2026 tarihinde sona erecektir.Ancak belirtilen tarihten önce Hastanemizce planlaması yapılan doğalgaz dönüşüm işinin sonuçlanması ve aktif hale getirilmesi durumunda sözleşme fesh edilecektir.İş bitiminde teslim edilen sipariş kadar fatura kesilecektir.yüklenici firma kalan tutarı talep etmeyecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Akaryakıt dağıtım ve Pazarlama Kurulu olduğunu gösterir belge Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi İş yeri açma ve izin Belgesi 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Bayilik Lisansı İdari ve para cezası olmadığına dair onaylı belge Satış faaliyet Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılık faaliyet belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.